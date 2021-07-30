***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.07.2021 22:38
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.161.307 0
Net Dönem Karı (Zararı)
366.080
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.027.829 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.027.829
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.499.558 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.669
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.507.227
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.161.307 0
Alınan Temettü
0
Alınan Faiz
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.171.000 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
2.171.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.693 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.693 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.693
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 9.693
Finansal Varlıklar
19 2.534.732
Diğer Varlıklar
324
TOPLAM VARLIKLAR
2.544.749 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5 7.669 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.537.080 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
366.080
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -654.569
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.027.829
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
373.260 0
Yönetim Ücretleri
8 -3.710
Saklama Ücretleri
8 -205
Kurul Ücretleri
8 -133
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -294
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.838
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-7.180 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
366.080 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
366.080 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
366.080 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953817
BIST