***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.161.307 0Net Dönem Karı (Zararı)366.080NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.027.829 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili DüzeltmelerGerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.027.829Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer DüzeltmelerİŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.499.558 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili DüzeltmelerBorçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7.669İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.507.227FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-2.161.307 0Alınan TemettüAlınan FaizDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.171.000 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit2.171.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen NakitYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.693 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.693 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.693Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 9.693Finansal Varlıklar19 2.534.732Diğer Varlıklar324TOPLAM VARLIKLAR2.544.749 0YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)5 7.669 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)2.537.080 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)366.080Katılma Payı İhraç Tutarı (+)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -654.569Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 1.027.829ESAS FAALİYET GELİRLERİ373.260 0Yönetim Ücretleri8 -3.710Saklama Ücretleri8 -205Kurul Ücretleri8 -133Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -294Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-2.838ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-7.180 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)366.080 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)366.080 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)366.080 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953817BIST