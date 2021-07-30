***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-503.811.518 0Net Dönem Karı (Zararı)196.324.700NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-255.195.517 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -404.138Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -254.773.793Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-17.586İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-445.362.425 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-197.910Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler55.003.162İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-500.167.677FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-504.233.242 0Alınan Faiz12 404.138Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)17.586FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI510.120.000 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit510.120.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.308.482 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.308.482 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.308.482Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 6.308.482Diğer Alacaklar197.910Finansal Varlıklar19 754.941.470TOPLAM VARLIKLAR761.447.862 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 55.003.162TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)55.003.162 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)11 706.444.700 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 196.324.700Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 510.120.000Katılma Payı İade Tutarı (-)TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)706.444.700 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 404.138Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 159.939Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 254.773.793Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 17.586ESAS FAALİYET GELİRLERİ255.355.456 0Yönetim Ücretleri8 -4.302.558Performans Ücretleri8 -48.519.444Danışmanlık Ücretleri8 -1.000.000Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -188.393Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-5.020.361ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-59.030.756 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)196.324.700 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)196.324.700 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)196.324.700 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953860BIST