***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.07.2021 22:54
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-503.811.518 0
Net Dönem Karı (Zararı)
196.324.700
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-255.195.517 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -404.138
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -254.773.793
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-17.586
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-445.362.425 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-197.910
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
55.003.162
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-500.167.677
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-504.233.242 0
Alınan Faiz
12 404.138
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
17.586
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
510.120.000 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
510.120.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.308.482 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.308.482 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.308.482
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 6.308.482
Diğer Alacaklar
197.910
Finansal Varlıklar
19 754.941.470
TOPLAM VARLIKLAR
761.447.862 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 55.003.162
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
55.003.162 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11 706.444.700 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 196.324.700
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 510.120.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
706.444.700 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 404.138
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 159.939
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 254.773.793
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 17.586
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
255.355.456 0
Yönetim Ücretleri
8 -4.302.558
Performans Ücretleri
8 -48.519.444
Danışmanlık Ücretleri
8 -1.000.000
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -188.393
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-5.020.361
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-59.030.756 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
196.324.700 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
196.324.700 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
196.324.700 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953860
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