***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.734.538 0Net Dönem Karı (Zararı)3.204.498NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.223.278 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler993.153Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-4.216.431İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-8.932.189 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler17.714İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-8.949.903FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-8.950.969 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4.216.431FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.627.077 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 8.850.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -3.222.923YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)892.539 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)892.539 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ892.539Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 892.539Finansal Varlıklar19 7.956.750TOPLAM VARLIKLAR8.849.289 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 17.714TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)17.714 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)8.831.575 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)3.204.498Katılma Payı İhraç Tutarı (+)8.850.000Katılma Payı İade Tutarı (-)-3.222.923TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8.831.575 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 1.927Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -993.153Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri5.271Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 4.216.431ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.230.476 0Yönetim Ücretleri8 -16.543Saklama Ücretleri8 -377Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -794Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-8.264ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-25.978 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.204.498 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)3.204.498 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)3.204.498 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953861BIST