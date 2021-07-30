***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.07.2021 22:54
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.734.538 0
Net Dönem Karı (Zararı)
3.204.498
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.223.278 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
993.153
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.216.431
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-8.932.189 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
17.714
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-8.949.903
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-8.950.969 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4.216.431
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.627.077 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 8.850.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -3.222.923
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
892.539 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
892.539 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
892.539
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 892.539
Finansal Varlıklar
19 7.956.750
TOPLAM VARLIKLAR
8.849.289 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 17.714
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
17.714 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
8.831.575 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.204.498
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8.850.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.222.923
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8.831.575 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.927
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -993.153
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
5.271
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 4.216.431
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.230.476 0
Yönetim Ücretleri
8 -16.543
Saklama Ücretleri
8 -377
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -794
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-8.264
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-25.978 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.204.498 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.204.498 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.204.498 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953861
BIST