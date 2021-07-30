***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.07.2021 22:55
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
138.141 0
Net Dönem Karı (Zararı)
189.008
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-75.761 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -72.344
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -921
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.496
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-49.946 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.498
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12.984
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-60.432
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
63.301 0
Alınan Faiz
12 72.344
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.496
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-130.067 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 6.000.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -6.130.067
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.074 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.074 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.074
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.074
Diğer Alacaklar
2.498
Finansal Varlıklar
19 60.921
Diğer Varlıklar
432
TOPLAM VARLIKLAR
71.925 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
12.984
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
12.984 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
58.941 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
189.008
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 6.000.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -6.130.067
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
58.941 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 72.344
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 42.765
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 921
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
93.127
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 2.496
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
211.653 0
Yönetim Ücretleri
8 -2.503
Saklama Ücretleri
8 -389
Kurul Ücretleri
8 -6
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-19.747
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-22.645 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
189.008 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
189.008 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
189.008 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953862
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