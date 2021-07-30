***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI138.141 0Net Dönem Karı (Zararı)189.008NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-75.761 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -72.344Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -921Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-2.496İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-49.946 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-2.498Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler12.984İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-60.432FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR63.301 0Alınan Faiz12 72.344Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)2.496FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-130.067 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 6.000.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -6.130.067YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.074 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.074 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.074Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 8.074Diğer Alacaklar2.498Finansal Varlıklar19 60.921Diğer Varlıklar432TOPLAM VARLIKLAR71.925 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar12.984TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)12.984 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)58.941 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)189.008Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 6.000.000Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -6.130.067TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)58.941 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 72.344Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 42.765Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 921Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri93.127Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 2.496ESAS FAALİYET GELİRLERİ211.653 0Yönetim Ücretleri8 -2.503Saklama Ücretleri8 -389Kurul Ücretleri8 -6Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-19.747ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-22.645 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)189.008 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)189.008 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)189.008 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953862BIST