***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.07.2021 23:07
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-293.598 0
Net Dönem Karı (Zararı)
16.572
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-28.242 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-21.095
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-7.147
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-289.075 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-540
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-291.535
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-300.745 0
Alınan Faiz
12 7.147
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10 1.250.000 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.250.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
956.402 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
956.402 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
956.402
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 956.402
Diğer Alacaklar
540
Finansal Varlıklar
19 312.630
TOPLAM VARLIKLAR
1.269.572 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
3.000
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.000 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.266.572 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
16.572
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 1.250.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.266.572 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 7.147
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 21.095
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
-3.104
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
25.138 0
Yönetim Ücretleri
8 -2.067
Saklama Ücretleri
8 -52
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-6.447
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-8.566 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.572 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
16.572 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
16.572 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953887
BIST