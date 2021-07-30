***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-293.598 0Net Dönem Karı (Zararı)16.572NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-28.242 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-21.095Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-7.147İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-289.075 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-540Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-291.535FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-300.745 0Alınan Faiz12 7.147FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10 1.250.000 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit1.250.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)956.402 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)956.402 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ956.402Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 956.402Diğer Alacaklar540Finansal Varlıklar19 312.630TOPLAM VARLIKLAR1.269.572 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar3.000TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)3.000 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.266.572 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)16.572Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 1.250.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)1.266.572 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 7.147Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 21.095Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri-3.104ESAS FAALİYET GELİRLERİ25.138 0Yönetim Ücretleri8 -2.067Saklama Ücretleri8 -52Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-6.447ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-8.566 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)16.572 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)16.572 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)16.572 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953887BIST