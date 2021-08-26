***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.08.2021 20:52
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
278.089 -35.144.142
Net Dönem Karı (Zararı)
-1.647.844 13.943.049
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.720.018 -3.295.927
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-44.868 -162.715
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.632.316
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-42.834 -3.133.212
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
7.558.249 -49.087.191
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
929.765 2.510.529
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6.628.484 -51.597.720
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
190.387 -38.440.069
Alınan Faiz
44.868 162.715
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
42.834 3.133.212
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 35.146.123
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
35.146.123
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
278.089 1.981
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
278.089 1.981
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
721
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
278.810 1.981
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 278.810 721
Finansal Varlıklar
19 76.457.460 77.515.053
Diğer Varlıklar
82.937 21.512
TOPLAM VARLIKLAR
76.819.207 77.537.286
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 6.500.382 5.570.617
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.500.382 5.570.617
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
70.318.825 71.966.669
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
71.966.669 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-1.647.844 36.813.088
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
38.529.464
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.375.883
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
70.318.825 71.966.669
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 44.868 162.715
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 29.713 13.488.351
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 5.632.316
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
28.515 3.133.212
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 42.834
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.778.246 16.784.278 0
Yönetim Ücretleri
8 -722.362 -313.725
Performans Ücretleri
8 -6.309.593 -2.418.677
Saklama Ücretleri
8 -19.915 -15.596
Denetim Ücretleri
8 -4.870 0
Danışmanlık Ücretleri
8 -300.932 -21.262
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 0 -12.669
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-68.418 -59.300
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-7.426.090 -2.841.229 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.647.844 13.943.049 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.647.844 13.943.049 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.647.844 13.943.049 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960655
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