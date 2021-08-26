***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI278.089 -35.144.142Net Dönem Karı (Zararı)-1.647.844 13.943.049NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-5.720.018 -3.295.927Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-44.868 -162.715Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-5.632.316Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-42.834 -3.133.212İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER7.558.249 -49.087.191Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler929.765 2.510.529İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6.628.484 -51.597.720FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR190.387 -38.440.069Alınan Faiz44.868 162.715Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)42.834 3.133.212FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 35.146.123Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit35.146.123YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)278.089 1.981NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)278.089 1.981DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ721DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ278.810 1.981Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 278.810 721Finansal Varlıklar19 76.457.460 77.515.053Diğer Varlıklar82.937 21.512TOPLAM VARLIKLAR76.819.207 77.537.286YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 6.500.382 5.570.617TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)6.500.382 5.570.617TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)70.318.825 71.966.669Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)71.966.669 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-1.647.844 36.813.088Katılma Payı İhraç Tutarı (+)38.529.464Katılma Payı İade Tutarı (-)-3.375.883TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)70.318.825 71.966.669Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 44.868 162.715Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 29.713 13.488.351Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 5.632.316Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri28.515 3.133.212Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 42.834ESAS FAALİYET GELİRLERİ5.778.246 16.784.278 0Yönetim Ücretleri8 -722.362 -313.725Performans Ücretleri8 -6.309.593 -2.418.677Saklama Ücretleri8 -19.915 -15.596Denetim Ücretleri8 -4.870 0Danışmanlık Ücretleri8 -300.932 -21.262Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 0 -12.669Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-68.418 -59.300ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-7.426.090 -2.841.229 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.647.844 13.943.049 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)-1.647.844 13.943.049 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-1.647.844 13.943.049 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960655BIST