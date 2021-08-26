***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.009.983 -366.382Net Dönem Karı (Zararı)186.087.569 2.477.970NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-240.946.811 -26.888Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-23.211 -26.888Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-240.772.476Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-151.124İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER42.674.924 -2.844.352Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-33.288Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler50.014.999 1.211.839İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-7.306.787 -4.056.191FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-12.184.318 -393.270Alınan Faiz23.211 26.888Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)151.124FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.014.835 364.994Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit19.423.596 417.638Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-7.408.761 -52.644YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.852 -1.388NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.852 -1.388DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.529 3.776DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.381 2.388Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 6.381 1.529Diğer Alacaklar33.288Finansal Varlıklar19 285.426.103 37.321.745Diğer Varlıklar25.095TOPLAM VARLIKLAR285.465.772 37.348.369YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar4.372.928TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)5 54.387.927 4.372.928TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)231.077.845 32.975.441Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)32.975.441 14.321.446Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)186.087.569 13.578.349Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 12.014.835 5.726.650Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -651.004TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)231.077.845 32.975.441Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 23.211 26.888Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 88.652 3.121.456Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 240.772.476Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 151.124 1.143.083ESAS FAALİYET GELİRLERİ241.035.463 4.291.427Yönetim Ücretleri8 -875.490 -152.494Performans Ücretleri8 -53.978.231 -1.635.547Saklama Ücretleri8 0 -8.110Denetim Ücretleri8 -6.320 -381Danışmanlık Ücretleri8 -18.840 -7.760Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -18.313 -220Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-50.700 -8.945ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-54.947.894 -1.813.457ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)186.087.569 2.477.970NET DÖNEM KARI (ZARARI)186.087.569 2.477.970DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)186.087.569 2.477.970http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960656BIST