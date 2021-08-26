***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.08.2021 20:53
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.009.983 -366.382
Net Dönem Karı (Zararı)
186.087.569 2.477.970
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-240.946.811 -26.888
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-23.211 -26.888
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-240.772.476
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-151.124
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
42.674.924 -2.844.352
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-33.288
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
50.014.999 1.211.839
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.306.787 -4.056.191
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-12.184.318 -393.270
Alınan Faiz
23.211 26.888
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
151.124
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.014.835 364.994
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19.423.596 417.638
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-7.408.761 -52.644
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.852 -1.388
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.852 -1.388
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.529 3.776
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.381 2.388
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 6.381 1.529
Diğer Alacaklar
33.288
Finansal Varlıklar
19 285.426.103 37.321.745
Diğer Varlıklar
25.095
TOPLAM VARLIKLAR
285.465.772 37.348.369
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
4.372.928
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5 54.387.927 4.372.928
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
231.077.845 32.975.441
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
32.975.441 14.321.446
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
186.087.569 13.578.349
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 12.014.835 5.726.650
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -651.004
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
231.077.845 32.975.441
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 23.211 26.888
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 88.652 3.121.456
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 240.772.476
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 151.124 1.143.083
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
241.035.463 4.291.427
Yönetim Ücretleri
8 -875.490 -152.494
Performans Ücretleri
8 -53.978.231 -1.635.547
Saklama Ücretleri
8 0 -8.110
Denetim Ücretleri
8 -6.320 -381
Danışmanlık Ücretleri
8 -18.840 -7.760
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -18.313 -220
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-50.700 -8.945
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-54.947.894 -1.813.457
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
186.087.569 2.477.970
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
186.087.569 2.477.970
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
186.087.569 2.477.970
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960656
BIST