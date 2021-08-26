***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.533.003 -4.256.734Net Dönem Karı (Zararı)8.506.842 33.467.619NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-10.233.985 -34.258.618Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-28.486 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.617.010 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-7.588.489 -34.258.618İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-3.356.829 -37.724.353Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-4.210.236 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.696.650 37.101İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.843.243 -37.761.454FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-5.083.972 -38.515.352Alınan Temettü13 0 0Alınan Faiz28.486 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7.588.489 34.258.618FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.526.493 4.259.985Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 1.257.507 4.859.985Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-3.784.000 -600.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.510 3.251NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.510 3.251DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.532 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.042 3.251Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 8.042 1.532Finansal Varlıklar6.213.741 2.372.811Diğer Varlıklar19 44.990.236 40.160.677TOPLAM VARLIKLAR51.212.019 42.535.020YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 3.184.873 488.223TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)3.184.873 488.223TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)11 48.027.146 42.046.797Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)42.046.797 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)8.506.842 39.470.576Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 1.257.507 5.910.221Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -3.784.000 -3.334.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)48.027.146 42.046.797Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 28.486 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 1.824.975 18.875Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 2.617.010 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 7.588.489 34.258.618ESAS FAALİYET GELİRLERİ12.058.960 34.277.493Yönetim Ücretleri-67.534 -53.898Performans Ücretleri8 0 0Saklama Ücretleri8 0 -15.496Denetim Ücretleri8 -5.270 0Danışmanlık Ücretleri8 0 -1.887Kurul Ücretleri8 -4.780 -3.640Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -18.867 -48.220Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -3.455.667 -686.733ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.552.118 -809.874ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.506.842 33.467.619NET DÖNEM KARI (ZARARI)8.506.842 33.467.619DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)8.506.842 33.467.619http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960657BIST