***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.08.2021 20:53
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.533.003 -4.256.734
Net Dönem Karı (Zararı)
8.506.842 33.467.619
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-10.233.985 -34.258.618
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-28.486 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.617.010 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-7.588.489 -34.258.618
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.356.829 -37.724.353
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-4.210.236 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.696.650 37.101
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.843.243 -37.761.454
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.083.972 -38.515.352
Alınan Temettü
13 0 0
Alınan Faiz
28.486 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7.588.489 34.258.618
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.526.493 4.259.985
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 1.257.507 4.859.985
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.784.000 -600.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.510 3.251
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.510 3.251
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.532 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.042 3.251
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 8.042 1.532
Finansal Varlıklar
6.213.741 2.372.811
Diğer Varlıklar
19 44.990.236 40.160.677
TOPLAM VARLIKLAR
51.212.019 42.535.020
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 3.184.873 488.223
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.184.873 488.223
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11 48.027.146 42.046.797
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
42.046.797 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
8.506.842 39.470.576
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 1.257.507 5.910.221
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -3.784.000 -3.334.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
48.027.146 42.046.797
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 28.486 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.824.975 18.875
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 2.617.010 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 7.588.489 34.258.618
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12.058.960 34.277.493
Yönetim Ücretleri
-67.534 -53.898
Performans Ücretleri
8 0 0
Saklama Ücretleri
8 0 -15.496
Denetim Ücretleri
8 -5.270 0
Danışmanlık Ücretleri
8 0 -1.887
Kurul Ücretleri
8 -4.780 -3.640
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -18.867 -48.220
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -3.455.667 -686.733
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.552.118 -809.874
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.506.842 33.467.619
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
8.506.842 33.467.619
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
8.506.842 33.467.619
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960657
BIST