***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.08.2021 20:53
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
961.029 -2.028.014
Net Dönem Karı (Zararı)
227.132 -144
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.004.277 -6.980
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.499
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
435.722
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.437.500
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
298.175 -2.020.890
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.336
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.736.052 3.929
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.435.541 -2.024.819
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.478.970 -2.028.014
Alınan Faiz
2.499
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.437.500
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-948.007 2.030.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 850.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.798.007
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.022 1.986
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.022 1.986
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
367 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 13.389 1.986
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 13.390 367
Diğer Alacaklar
2.336
Finansal Varlıklar
19 3.251.157 2.250.000
Diğer Varlıklar
1.338
TOPLAM VARLIKLAR
3.266.883 2.251.705
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
7.690
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.743.743 7.690
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.523.140 2.244.015
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.244.015 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
227.132 -35.985
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 850.000 2.280.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -1.798.007 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.523.140 2.244.015
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
12 2.499 6.980
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.487
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-435.722
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 2.437.500
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.005.764 6.980
Yönetim Ücretleri
-28.258
Denetim Ücretleri
8 -1.245
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-914
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.748.215
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.778.632 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
227.132 6.980
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
227.132 6.980
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
227.132 6.980
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960658
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