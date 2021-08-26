***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI961.029 -2.028.014Net Dönem Karı (Zararı)227.132 -144NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.004.277 -6.980Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-2.499Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler435.722Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-2.437.500İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER298.175 -2.020.890Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-2.336Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.736.052 3.929İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.435.541 -2.024.819FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.478.970 -2.028.014Alınan Faiz2.499Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)2.437.500FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-948.007 2.030.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 850.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-1.798.007YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.022 1.986NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.022 1.986DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ367 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 13.389 1.986Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 13.390 367Diğer Alacaklar2.336Finansal Varlıklar19 3.251.157 2.250.000Diğer Varlıklar1.338TOPLAM VARLIKLAR3.266.883 2.251.705YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar7.690TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.743.743 7.690TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.523.140 2.244.015Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)2.244.015 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)227.132 -35.985Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 850.000 2.280.000Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -1.798.007 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)1.523.140 2.244.015Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri12 2.499 6.980Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 1.487Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-435.722Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 2.437.500ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.005.764 6.980Yönetim Ücretleri-28.258Denetim Ücretleri8 -1.245Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-914Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.748.215ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.778.632 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)227.132 6.980NET DÖNEM KARI (ZARARI)227.132 6.980DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)227.132 6.980http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960658BIST