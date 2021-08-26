***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI638.159 -5Net Dönem Karı (Zararı)-254.578 -1.091NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.013.928 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-28.801 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-986.697 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-998.430 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER1.879.434 1.086Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.405.408 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler588.148 2.349İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.696.694 -1.263FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-389.072 -5Alınan Temettü13 0 0Alınan Faiz28.801 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)998.430 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-631.473 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 348.649 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-980.122 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.686 -5NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.686 -5DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.466 2.806DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.152 2.801Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 8.152 1.466Diğer Alacaklar1.405.408Finansal Varlıklar19 171.747 1.093.241Diğer Varlıklar10.010.000 10.798.503TOPLAM VARLIKLAR11.595.307 11.893.210YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar600.354 12.206TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)5 600.354 12.206TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10.994.953 11.881.004Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11.881.004 1.129Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-254.578 7.685.345Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 348.649 4.201.530Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -980.122 -7.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10.994.953 11.881.004Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 28.801Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 28.564Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 986.697Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri175Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 998.430 2.499ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.042.667 2.499Yönetim Ücretleri8 -58.921Saklama Ücretleri8 -10.549Denetim Ücretleri8 -850 -381Danışmanlık Ücretleri-1.887Kurul Ücretleri8 -1.094Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-2Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-2.225.831 -1.320ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.297.245 -3.590ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-254.578 -1.091NET DÖNEM KARI (ZARARI)-254.578 -1.091DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-254.578 -1.091http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960659BIST