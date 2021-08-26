***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.08.2021 20:54
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
638.159 -5
Net Dönem Karı (Zararı)
-254.578 -1.091
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.013.928 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-28.801 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-986.697 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-998.430 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.879.434 1.086
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.405.408 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
588.148 2.349
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.696.694 -1.263
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-389.072 -5
Alınan Temettü
13 0 0
Alınan Faiz
28.801 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
998.430 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-631.473 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 348.649 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-980.122 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.686 -5
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.686 -5
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.466 2.806
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.152 2.801
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 8.152 1.466
Diğer Alacaklar
1.405.408
Finansal Varlıklar
19 171.747 1.093.241
Diğer Varlıklar
10.010.000 10.798.503
TOPLAM VARLIKLAR
11.595.307 11.893.210
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
600.354 12.206
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5 600.354 12.206
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10.994.953 11.881.004
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11.881.004 1.129
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-254.578 7.685.345
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 348.649 4.201.530
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -980.122 -7.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10.994.953 11.881.004
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 28.801
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 28.564
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 986.697
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
175
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 998.430 2.499
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.042.667 2.499
Yönetim Ücretleri
8 -58.921
Saklama Ücretleri
8 -10.549
Denetim Ücretleri
8 -850 -381
Danışmanlık Ücretleri
-1.887
Kurul Ücretleri
8 -1.094
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-2
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.225.831 -1.320
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.297.245 -3.590
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-254.578 -1.091
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-254.578 -1.091
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-254.578 -1.091
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960659
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