***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.170.911 -7.988.566Net Dönem Karı (Zararı)20.892.312 426.606NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-14.026.880 -182.194Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-7.256 -76.828Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-13.953.012Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-66.612 -105.366İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-17.110.211 -8.415.172Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.140.005Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-788.238 17.334İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-15.181.968 -8.432.506FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-10.244.779 -8.170.760Alınan Temettü13 359Alınan Faiz6.897 76.828Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)66.612 105.366FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.179.325 7.991.353Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 10.179.325 8.000.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-8.647YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.414 2.787NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.414 2.787DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.999DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 10.413 2.787Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 10.413 1.999Diğer Alacaklar1.140.005Finansal Varlıklar19 30.005.797 10.979.671Diğer Varlıklar25.761.762 15.652.908TOPLAM VARLIKLAR56.917.977 26.634.578YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar2.362.242 3.150.480TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)5 2.362.242 3.150.480TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)54.555.735 23.484.098Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)23.484.098 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)20.892.312 13.984.098Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10.179.325 9.510.000Katılma Payı İade Tutarı (-)-10.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)54.555.735 23.484.098Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 6.897 76.828Temettü Gelirleri12 359Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 8.425.505 307.075Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 13.953.012Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 66.612 105.366ESAS FAALİYET GELİRLERİ22.452.385 489.269Yönetim Ücretleri8 -6.728 -2.167Saklama Ücretleri-2.932Denetim Ücretleri8 -4.120Danışmanlık Ücretleri-1.887Kurul Ücretleri8 -2.728 -421Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -22.503 -3.956Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.523.994 -51.300ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.560.073 -62.663ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)20.892.312 426.606NET DÖNEM KARI (ZARARI)20.892.312 426.606DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)20.892.312 426.606http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960660BIST