***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.08.2021 20:54
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.170.911 -7.988.566
Net Dönem Karı (Zararı)
20.892.312 426.606
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-14.026.880 -182.194
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-7.256 -76.828
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-13.953.012
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-66.612 -105.366
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-17.110.211 -8.415.172
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.140.005
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-788.238 17.334
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-15.181.968 -8.432.506
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-10.244.779 -8.170.760
Alınan Temettü
13 359
Alınan Faiz
6.897 76.828
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
66.612 105.366
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.179.325 7.991.353
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 10.179.325 8.000.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-8.647
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.414 2.787
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.414 2.787
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.999
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.413 2.787
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 10.413 1.999
Diğer Alacaklar
1.140.005
Finansal Varlıklar
19 30.005.797 10.979.671
Diğer Varlıklar
25.761.762 15.652.908
TOPLAM VARLIKLAR
56.917.977 26.634.578
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
2.362.242 3.150.480
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5 2.362.242 3.150.480
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
54.555.735 23.484.098
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
23.484.098 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
20.892.312 13.984.098
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10.179.325 9.510.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-10.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
54.555.735 23.484.098
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 6.897 76.828
Temettü Gelirleri
12 359
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 8.425.505 307.075
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 13.953.012
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 66.612 105.366
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
22.452.385 489.269
Yönetim Ücretleri
8 -6.728 -2.167
Saklama Ücretleri
-2.932
Denetim Ücretleri
8 -4.120
Danışmanlık Ücretleri
-1.887
Kurul Ücretleri
8 -2.728 -421
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -22.503 -3.956
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.523.994 -51.300
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.560.073 -62.663
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.892.312 426.606
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
20.892.312 426.606
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
20.892.312 426.606
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960660
BIST