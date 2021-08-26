***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.08.2021 20:57
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-119.462.986 0
Net Dönem Karı (Zararı)
135.171.361
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-413.531 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-411.943
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.588
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-254.634.347 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-140.878
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
26.958.901
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-281.452.370
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-119.876.517 0
Alınan Faiz
411.943
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.588
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
119.466.466 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
121.199.997
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.733.531
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.480 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.480 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.480
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 3.480
Diğer Alacaklar
140.878
Finansal Varlıklar
19 281.452.370
TOPLAM VARLIKLAR
281.596.728 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 26.958.901
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
26.958.901 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
254.637.827 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
135.171.361
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 121.199.997
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -1.733.531
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
254.637.827 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 411.943
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 2.975
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 171.150.339
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
-6.878.595
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 1.588
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
164.688.250 0
Yönetim Ücretleri
8 -2.139.630
Performans Ücretleri
8 -26.474.863
Saklama Ücretleri
8 -43.522
Denetim Ücretleri
8 -4.250
Danışmanlık Ücretleri
8 -538.686
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-315.938
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-29.516.889 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
135.171.361 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
135.171.361 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
135.171.361 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960661
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