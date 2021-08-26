***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-119.462.986 0Net Dönem Karı (Zararı)135.171.361NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-413.531 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-411.943Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.588İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-254.634.347 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-140.878Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler26.958.901İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-281.452.370FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-119.876.517 0Alınan Faiz411.943Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.588FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI119.466.466 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit121.199.997Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-1.733.531YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.480 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.480 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.480Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 3.480Diğer Alacaklar140.878Finansal Varlıklar19 281.452.370TOPLAM VARLIKLAR281.596.728 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 26.958.901TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)26.958.901 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)254.637.827 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)135.171.361Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 121.199.997Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -1.733.531TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)254.637.827 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 411.943Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 2.975Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 171.150.339Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri-6.878.595Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 1.588ESAS FAALİYET GELİRLERİ164.688.250 0Yönetim Ücretleri8 -2.139.630Performans Ücretleri8 -26.474.863Saklama Ücretleri8 -43.522Denetim Ücretleri8 -4.250Danışmanlık Ücretleri8 -538.686Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-315.938ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-29.516.889 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)135.171.361 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)135.171.361 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)135.171.361 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960661BIST