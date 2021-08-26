***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.08.2021 21:06
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.430.723 -9
Net Dönem Karı (Zararı)
2.353.439 2.832
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.571.491
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-15.450
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.556.041
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-13.768.712 -2.841
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-637.587
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-11.741.466 -1.578
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.389.659 -1.263
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-14.986.764 -9
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.556.041
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.433.406 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11.433.406
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.683 -9
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.683 -9
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.121 2.800
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.804 2.791
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 5.804 3.121
Diğer Alacaklar
637.587
Diğer Varlıklar
19 86.033.092 84.627.983
TOPLAM VARLIKLAR
86.676.483 84.631.104
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 967.331 12.708.797
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
967.331 12.708.797
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
85.709.152 71.922.307
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
71.922.307 485
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.353.439 62.022.534
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 11.433.406 9.906.288
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-7.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
85.709.152 71.922.307
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 9.199
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 15.450
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 3.556.041 6.004
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.580.690 6.004
Yönetim Ücretleri
8 -100.316
Saklama Ücretleri
-5
Denetim Ücretleri
8 -4.120 -381
Danışmanlık Ücretleri
-1.887
Kurul Ücretleri
8 -4.286
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -22.175 -5
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.096.354 -894
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.227.251 -3.172
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.353.439 2.832
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.353.439 2.832
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.353.439 2.832
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960664
BIST