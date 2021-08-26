***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.430.723 -9Net Dönem Karı (Zararı)2.353.439 2.832NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.571.491Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-15.450Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-3.556.041İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-13.768.712 -2.841Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-637.587Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-11.741.466 -1.578İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.389.659 -1.263FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-14.986.764 -9Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)3.556.041FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.433.406 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11.433.406YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.683 -9NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.683 -9DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.121 2.800DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.804 2.791Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 5.804 3.121Diğer Alacaklar637.587Diğer Varlıklar19 86.033.092 84.627.983TOPLAM VARLIKLAR86.676.483 84.631.104YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 967.331 12.708.797TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)967.331 12.708.797TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)85.709.152 71.922.307Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)71.922.307 485Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)2.353.439 62.022.534Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 11.433.406 9.906.288Katılma Payı İade Tutarı (-)-7.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)85.709.152 71.922.307Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 9.199Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 15.450Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 3.556.041 6.004ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.580.690 6.004Yönetim Ücretleri8 -100.316Saklama Ücretleri-5Denetim Ücretleri8 -4.120 -381Danışmanlık Ücretleri-1.887Kurul Ücretleri8 -4.286Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -22.175 -5Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.096.354 -894ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.227.251 -3.172ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.353.439 2.832NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.353.439 2.832DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.353.439 2.832http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960664BIST