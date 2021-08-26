***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-114.478.991 0Net Dönem Karı (Zararı)913.976.147NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-914.695.208 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-234Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-914.679.081Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-15.893İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-113.776.057 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-5.752Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler132.489İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-113.902.794FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-114.495.118 0Alınan Faiz234Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)15.893FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI114.483.998 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 114.483.998Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen NakitYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.007 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.007 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.007Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 5.007Diğer Alacaklar5.752Finansal Varlıklar19 1.028.581.875TOPLAM VARLIKLAR1.028.592.634 0YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)5 132.489 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.028.460.145 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)913.976.147Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 114.483.998TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)1.028.460.145 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri12 234Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 21.992Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 914.679.081Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri-301.351Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15.893ESAS FAALİYET GELİRLERİ914.415.849 0Yönetim Ücretleri8 -174.530Danışmanlık Ücretleri8 -5.650Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -156.700Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -102.822ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)8 -439.702 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)913.976.147 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)913.976.147 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)913.976.147 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960665BIST