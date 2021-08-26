***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.08.2021 21:06
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-114.478.991 0
Net Dönem Karı (Zararı)
913.976.147
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-914.695.208 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-234
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-914.679.081
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-15.893
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-113.776.057 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-5.752
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
132.489
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-113.902.794
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-114.495.118 0
Alınan Faiz
234
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
15.893
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
114.483.998 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 114.483.998
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.007 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.007 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.007
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 5.007
Diğer Alacaklar
5.752
Finansal Varlıklar
19 1.028.581.875
TOPLAM VARLIKLAR
1.028.592.634 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5 132.489 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.028.460.145 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
913.976.147
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 114.483.998
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.028.460.145 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
12 234
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 21.992
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 914.679.081
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
-301.351
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15.893
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
914.415.849 0
Yönetim Ücretleri
8 -174.530
Danışmanlık Ücretleri
8 -5.650
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -156.700
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -102.822
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
8 -439.702 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
913.976.147 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
913.976.147 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
913.976.147 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960665
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