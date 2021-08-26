***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.08.2021 21:07
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.269.613 0
Net Dönem Karı (Zararı)
806.043
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.176.088 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-65.926
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.052.777
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-57.385
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.022.879 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-47.250
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
46.084
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.021.713
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.392.924 0
Alınan Faiz
65.926
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
57.385
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.445.634 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9.045.640
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-600.006
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.176.021 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.176.021 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.130
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.177.151
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 5.177.151 1.130
Diğer Alacaklar
47.250
Finansal Varlıklar
19 9.402.845 5.316.181
Diğer Varlıklar
12.174
TOPLAM VARLIKLAR
14.627.246 5.329.485
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
26.583
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5 72.667 26.583
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
14.554.579 5.302.902
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
5.302.902 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
806.043 287.902
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 9.045.640 5.015.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -600.006 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
14.554.579 5.302.902
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 65.926
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
44.750
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
1.052.777
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
-68.418
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
57.385
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.152.420 0
Yönetim Ücretleri
8 -88.100
Performans Ücretleri
8 -28.871
Saklama Ücretleri
8 -130.851
Denetim Ücretleri
8 -4.250
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -94.305
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-346.377 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
806.043 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
806.043 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
806.043 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960666
BIST