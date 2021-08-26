***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.269.613 0Net Dönem Karı (Zararı)806.043NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.176.088 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-65.926Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.052.777Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-57.385İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-3.022.879 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-47.250Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler46.084İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-3.021.713FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-3.392.924 0Alınan Faiz65.926Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)57.385FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.445.634 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit9.045.640Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-600.006YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.176.021 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.176.021 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.130DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.177.151Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 5.177.151 1.130Diğer Alacaklar47.250Finansal Varlıklar19 9.402.845 5.316.181Diğer Varlıklar12.174TOPLAM VARLIKLAR14.627.246 5.329.485YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar26.583TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)5 72.667 26.583TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)14.554.579 5.302.902Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)5.302.902 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)806.043 287.902Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 9.045.640 5.015.000Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -600.006 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)14.554.579 5.302.902Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 65.926Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar44.750Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar1.052.777Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri-68.418Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler57.385ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.152.420 0Yönetim Ücretleri8 -88.100Performans Ücretleri8 -28.871Saklama Ücretleri8 -130.851Denetim Ücretleri8 -4.250Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -94.305ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-346.377 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)806.043 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)806.043 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)806.043 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960666BIST