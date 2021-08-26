***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.028.658 2.085.310Net Dönem Karı (Zararı)12.109.727 1.947.129NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-21.631.026 -6.427.712Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -17.666Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -19.599.485Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-2.013.875 -6.427.712İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER9.518.416 138.181Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler4.781.317 -648.834İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler4.737.099 787.015FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-2.883 -4.342.402Alınan Temettü12 17.666Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)14 2.013.875 6.427.712FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.018.457 -2.088.219Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 30.041.002 7.061.207Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -32.059.459 -9.149.426YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.201 -2.909NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.201 -2.909DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.229 7.938DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ11.430 5.029Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 11.430 1.229Finansal Varlıklar19 22.720.307 22.903.211Diğer Varlıklar86.391.349 71.346.059TOPLAM VARLIKLAR109.123.086 94.250.499YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 9.449.948 4.668.631TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)9.449.948 4.668.631TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)99.673.138 89.581.868Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)89.581.868 76.877.549Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)12.109.727 13.396.302Katılma Payı İhraç Tutarı (+)11.061.207Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -2.018.457 -11.753.190TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)99.673.138 89.581.868Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 17.666Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 1.232.873 718.400Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 19.599.485Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 2.013.875 6.427.712ESAS FAALİYET GELİRLERİ22.863.899 7.146.112Yönetim Ücretleri-917.899 -788.615Performans Ücretleri8 -9.207.026 -3.446.002Saklama Ücretleri8 0 -28.314Denetim Ücretleri8 -15.360 -381Danışmanlık Ücretleri8 -4.514 -234.640Kurul Ücretleri8 -5.004 -7.811Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -17.411 -274.820Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -586.958 -418.400ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-10.754.172 -5.198.983ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.109.727 1.947.129NET DÖNEM KARI (ZARARI)12.109.727 1.947.129DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)12.109.727 1.947.129http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960667BIST