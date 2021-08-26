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***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.08.2021 21:10



***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.028.658 2.085.310
Net Dönem Karı (Zararı)
12.109.727 1.947.129
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-21.631.026 -6.427.712
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -17.666
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -19.599.485
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.013.875 -6.427.712
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
9.518.416 138.181
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.781.317 -648.834
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.737.099 787.015
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.883 -4.342.402
Alınan Temettü
12 17.666
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14 2.013.875 6.427.712
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.018.457 -2.088.219
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 30.041.002 7.061.207
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -32.059.459 -9.149.426
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.201 -2.909
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.201 -2.909
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.229 7.938
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.430 5.029


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 11.430 1.229
Finansal Varlıklar
19 22.720.307 22.903.211
Diğer Varlıklar
86.391.349 71.346.059
TOPLAM VARLIKLAR
109.123.086 94.250.499
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 9.449.948 4.668.631
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
9.449.948 4.668.631
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
99.673.138 89.581.868


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
89.581.868 76.877.549
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12.109.727 13.396.302
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
11.061.207
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -2.018.457 -11.753.190
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
99.673.138 89.581.868


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 17.666
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.232.873 718.400
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 19.599.485
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 2.013.875 6.427.712
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
22.863.899 7.146.112
Yönetim Ücretleri
-917.899 -788.615
Performans Ücretleri
8 -9.207.026 -3.446.002
Saklama Ücretleri
8 0 -28.314
Denetim Ücretleri
8 -15.360 -381
Danışmanlık Ücretleri
8 -4.514 -234.640
Kurul Ücretleri
8 -5.004 -7.811
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -17.411 -274.820
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -586.958 -418.400
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-10.754.172 -5.198.983
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.109.727 1.947.129
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
12.109.727 1.947.129
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
12.109.727 1.947.129



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960667


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Gümüş Gr. 6,34 6,35 -0,08  
B. Petrol 70,29 70,29 -0,99  
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