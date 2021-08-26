***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-89.263.049 0Net Dönem Karı (Zararı)1.035.385NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-789.354 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -163.412Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -625.942İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-89.672.492 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -75.362.366Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 80.186İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler19 -14.390.312FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-89.426.461 0Alınan Faiz12 163.412FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI89.271.025 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 89.513.037Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -242.012YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.976 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.976 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.976Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7.976Takas Alacakları353.454Diğer Alacaklar75.008.912Finansal Varlıklar19 15.016.254TOPLAM VARLIKLAR90.386.596 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 80.186TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)80.186 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)90.306.410 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)1.035.385Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 89.513.037Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -242.012TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)90.306.410 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 183.593Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 461.489Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 625.942ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.271.024 0Yönetim Ücretleri8 -216.160Saklama Ücretleri8 -7.807Denetim Ücretleri8 -1.673Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -880Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-9.119ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-235.639 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.035.385 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.035.385 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.035.385 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960668BIST