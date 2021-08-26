***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.08.2021 21:13
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-89.263.049 0
Net Dönem Karı (Zararı)
1.035.385
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-789.354 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -163.412
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -625.942
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-89.672.492 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -75.362.366
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 80.186
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -14.390.312
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-89.426.461 0
Alınan Faiz
12 163.412
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
89.271.025 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 89.513.037
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -242.012
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.976 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.976 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.976
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7.976
Takas Alacakları
353.454
Diğer Alacaklar
75.008.912
Finansal Varlıklar
19 15.016.254
TOPLAM VARLIKLAR
90.386.596 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 80.186
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
80.186 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
90.306.410 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.035.385
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 89.513.037
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -242.012
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
90.306.410 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 183.593
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 461.489
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 625.942
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.271.024 0
Yönetim Ücretleri
8 -216.160
Saklama Ücretleri
8 -7.807
Denetim Ücretleri
8 -1.673
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -880
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-9.119
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-235.639 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.035.385 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.035.385 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.035.385 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960668
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