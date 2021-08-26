***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.08.2021 21:15
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
339 -715.828
Net Dönem Karı (Zararı)
6.697.737 3.942.283
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-12.439.732 -2.461.808
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-738.387 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-11.601.539 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-99.806 -2.461.808
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
4.904.141 -4.658.111
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-5.946.367 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.223.617 1.611.384
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8.626.891 -6.269.495
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-837.854 -3.177.636
Alınan Temettü
13 0 0
Alınan Faiz
738.387 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
99.806 2.461.808
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 713.553
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 0 713.553
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
339 -2.275
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
339 -2.275
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.121 4.021
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.460 1.746
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 11.460 11.121
Finansal Varlıklar
19.966.987 20.090.481
Diğer Varlıklar
19 51.795.453 42.750.944
TOPLAM VARLIKLAR
71.773.900 62.852.546
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 6.470.318 4.246.701
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.470.318 4.246.701
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
65.303.582 58.605.845
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
58.605.845 48.474.084
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
6.697.737 9.417.476
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 4.714.329
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 -4.000.044
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
65.303.582 58.605.845
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 738.387
Temettü Gelirleri
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.543.988 7.108.302
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 11.601.539
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
99.806 2.461.808
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
13.983.720 9.570.110
Yönetim Ücretleri
-612.075 -506.202
Performans Ücretleri
8 -6.311.297 -4.620.740
Saklama Ücretleri
-27.436
Denetim Ücretleri
8 -8.370 -381
Danışmanlık Ücretleri
8 -151.565 -187.760
Kurul Ücretleri
8 -3.266 -5.283
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -16.967 -91.467
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -182.443 -188.558
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-7.285.983 -5.627.827
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.697.737 3.942.283
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.697.737 3.942.283
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
6.697.737 3.942.283
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960669
BIST