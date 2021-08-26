***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI339 -715.828Net Dönem Karı (Zararı)6.697.737 3.942.283NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-12.439.732 -2.461.808Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-738.387 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-11.601.539 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-99.806 -2.461.808İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER4.904.141 -4.658.111Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-5.946.367 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.223.617 1.611.384İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8.626.891 -6.269.495FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-837.854 -3.177.636Alınan Temettü13 0 0Alınan Faiz738.387 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)99.806 2.461.808FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 713.553Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 0 713.553Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)339 -2.275NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)339 -2.275DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ11.121 4.021DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 11.460 1.746Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 11.460 11.121Finansal Varlıklar19.966.987 20.090.481Diğer Varlıklar19 51.795.453 42.750.944TOPLAM VARLIKLAR71.773.900 62.852.546YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 6.470.318 4.246.701TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)6.470.318 4.246.701TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)65.303.582 58.605.845Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)58.605.845 48.474.084Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)6.697.737 9.417.476Katılma Payı İhraç Tutarı (+)0 4.714.329Katılma Payı İade Tutarı (-)0 -4.000.044TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)65.303.582 58.605.845Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 738.387Temettü GelirleriFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 1.543.988 7.108.302Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 11.601.539Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler99.806 2.461.808ESAS FAALİYET GELİRLERİ13.983.720 9.570.110Yönetim Ücretleri-612.075 -506.202Performans Ücretleri8 -6.311.297 -4.620.740Saklama Ücretleri-27.436Denetim Ücretleri8 -8.370 -381Danışmanlık Ücretleri8 -151.565 -187.760Kurul Ücretleri8 -3.266 -5.283Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -16.967 -91.467Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -182.443 -188.558ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-7.285.983 -5.627.827ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.697.737 3.942.283NET DÖNEM KARI (ZARARI)6.697.737 3.942.283DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)6.697.737 3.942.283http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960669BIST