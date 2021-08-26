***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Net Dönem Karı (Zararı)-354 -4.717İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER354 4.717Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-492 6.251İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler846 -1.534FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)0 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.287 2.287DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.287 2.287Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.287 2.287Diğer Alacaklar19.191Diğer Varlıklar7 20.037TOPLAM VARLIKLAR21.478 22.324YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 20.122 20.614TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)20.122 20.614TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.356 1.710Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)1.710 6.073Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 -354 -4.363Katılma Payı İhraç Tutarı (+)TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 1.356 1.710Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIESAS FAALİYET GELİRLERİ0 2Denetim Ücretleri-1.880Danışmanlık Ücretleri-1.887Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 354 -952ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)354 -4.719 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)354 -4.717 0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)354 ldirim/960670BIST