***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.08.2021 21:20
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Net Dönem Karı (Zararı)
-354 -4.717
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
354 4.717
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-492 6.251
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
846 -1.534
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.287 2.287
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.287 2.287
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.287 2.287
Diğer Alacaklar
19.191
Diğer Varlıklar
7 20.037
TOPLAM VARLIKLAR
21.478 22.324
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 20.122 20.614
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
20.122 20.614
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.356 1.710
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.710 6.073
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -354 -4.363
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 1.356 1.710
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
0 2
Denetim Ücretleri
-1.880
Danışmanlık Ücretleri
-1.887
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 354 -952
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
354 -4.719 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
354 -4.717 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
354 ldirim/960670
BIST