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***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.08.2021 21:20



***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Net Dönem Karı (Zararı)
-354 -4.717
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
354 4.717
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-492 6.251
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
846 -1.534
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.287 2.287
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.287 2.287


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.287 2.287
Diğer Alacaklar
19.191
Diğer Varlıklar
7 20.037
TOPLAM VARLIKLAR
21.478 22.324
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 20.122 20.614
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
20.122 20.614
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.356 1.710


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.710 6.073
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -354 -4.363
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 1.356 1.710


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
0 2
Denetim Ücretleri
-1.880
Danışmanlık Ücretleri
-1.887
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 354 -952
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
354 -4.719 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
354 -4.717 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
354 ldirim/960670


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Altın Ons 1.792 1.792 1,41  
Altın Gr. 483 483 1,46  
Cumhuriyet 3.200 3.249 1,00  
Tam 3.184 3.265 -3,40  
Yarım 1.539 1.579 -1,64  
Çeyrek 772 790 -0,82  
Gümüş.Ons 23,52 23,56 -0,30  
Gümüş Gr. 6,33 6,35 -0,08  
B. Petrol 70,25 70,25 -1,03  
Seans Raporu 18:05
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