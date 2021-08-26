***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.370.747 -5.298.462Net Dönem Karı (Zararı)9.120.326 639.068NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-31.494.434 -21.249.220Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-190.610 -6.717.297Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-22.714.120 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-8.589.704 -14.531.923İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER29.964.541 -5.937.530Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-7.956.189 413.882Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-4.043.610 -5.646.435İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler41.964.340 -704.977FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR7.590.433 -26.547.682Alınan Temettü13 0 0Alınan Faiz190.610 6.717.297Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8.589.704 14.531.923FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.720.837 5.290.003Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 0 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit0 -359.737Alınan Krediler-1.080.580 5.649.740Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-14.640.257 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)649.910 -8.459NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)649.910 -8.459DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.645 13.786DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 653.555 5.327Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 653.555 3.645Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri0 5.173.410Diğer Alacaklar13.146.567 16.968Finansal Varlıklar19 1.504.612 18.024.420Diğer Varlıklar289.590.000 292.320.412TOPLAM VARLIKLAR304.894.734 315.538.855YÜKÜMLÜLÜKLERKrediler73.805.765Diğer Borçlar21.574.580TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)5 90.256.155 95.380.345TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)214.638.579 220.158.510Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)220.158.510 190.504.853Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)9.120.326 30.013.394Katılma Payı İhraç Tutarı (+)Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -14.640.257 -359.737TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)214.638.579 220.158.510Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri12 190.610 208.781Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 25.869 1.458.474Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar22.714.120Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri-1.238.129 -7.711.648Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 8.589.704 21.040.439ESAS FAALİYET GELİRLERİ30.282.174 14.996.046Yönetim Ücretleri8 -1.629.316 -1.426.704Performans Ücretleri8 -16.810.281 -9.148.447Saklama Ücretleri8 -39.421 -101.780Denetim Ücretleri8 -10.960 -381Danışmanlık Ücretleri8 -57.000 -7.760Kurul Ücretleri8 -10.732 -19.076Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri0 -145.293Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.862.213 -1.435.008ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-20.419.923 -12.284.449ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.862.251 2.711.597FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-741.925 -2.072.529NET DÖNEM KARI (ZARARI)9.120.326 639.068DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)9.120.326 639.068http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960671BIST