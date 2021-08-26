***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.08.2021 21:21
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.370.747 -5.298.462
Net Dönem Karı (Zararı)
9.120.326 639.068
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-31.494.434 -21.249.220
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-190.610 -6.717.297
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-22.714.120 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-8.589.704 -14.531.923
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
29.964.541 -5.937.530
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-7.956.189 413.882
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.043.610 -5.646.435
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
41.964.340 -704.977
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
7.590.433 -26.547.682
Alınan Temettü
13 0 0
Alınan Faiz
190.610 6.717.297
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8.589.704 14.531.923
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.720.837 5.290.003
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 0 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0 -359.737
Alınan Krediler
-1.080.580 5.649.740
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-14.640.257 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
649.910 -8.459
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
649.910 -8.459
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.645 13.786
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 653.555 5.327
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 653.555 3.645
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 5.173.410
Diğer Alacaklar
13.146.567 16.968
Finansal Varlıklar
19 1.504.612 18.024.420
Diğer Varlıklar
289.590.000 292.320.412
TOPLAM VARLIKLAR
304.894.734 315.538.855
YÜKÜMLÜLÜKLER
Krediler
73.805.765
Diğer Borçlar
21.574.580
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5 90.256.155 95.380.345
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
214.638.579 220.158.510
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
220.158.510 190.504.853
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9.120.326 30.013.394
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -14.640.257 -359.737
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
214.638.579 220.158.510
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
12 190.610 208.781
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 25.869 1.458.474
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
22.714.120
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
-1.238.129 -7.711.648
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 8.589.704 21.040.439
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
30.282.174 14.996.046
Yönetim Ücretleri
8 -1.629.316 -1.426.704
Performans Ücretleri
8 -16.810.281 -9.148.447
Saklama Ücretleri
8 -39.421 -101.780
Denetim Ücretleri
8 -10.960 -381
Danışmanlık Ücretleri
8 -57.000 -7.760
Kurul Ücretleri
8 -10.732 -19.076
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
0 -145.293
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.862.213 -1.435.008
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-20.419.923 -12.284.449
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.862.251 2.711.597
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-741.925 -2.072.529
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.120.326 639.068
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9.120.326 639.068
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960671
BIST