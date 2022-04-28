***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-18.664.562Net Dönem Karı (Zararı)26.598.282NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER26.850.820Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler14 26.817.373Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler14 33.447İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-68.857.295Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -2.877.600Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8 106.257İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7 -66.085.952FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-15.408.193Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-3.256.369FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.672.684Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit19.450.062Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-777.378YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.122NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.122DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.122Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 8.122Diğer Alacaklar5 2.877.600Finansal Varlıklar5 39.259.362Diğer Varlıklar7 9.217TOPLAM VARLIKLAR42.154.301YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 106.257TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)106.257TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)42.048.044Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)26.598.282Katılma Payı İhraç Tutarı (+)19.450.062Katılma Payı İade Tutarı (-)-4.000.300TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)12 42.048.044Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 63.375Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar14 26.817.373Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 -33.447ESAS FAALİYET GELİRLERİ26.847.301Yönetim Ücretleri10-15 -149.633Saklama Ücretleri10 -3.296Denetim Ücretleri10 -26.550Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -794Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -68.746ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-249.019ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)26.598.282NET DÖNEM KARI (ZARARI)26.598.282DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)26.598.282http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024612BIST