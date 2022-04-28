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***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2022 03:03
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.664.562
Net Dönem Karı (Zararı)
26.598.282
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
26.850.820
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 26.817.373
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14 33.447
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-68.857.295
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -2.877.600
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8 106.257
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 -66.085.952
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-15.408.193
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.256.369
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.672.684
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19.450.062
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-777.378
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.122
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.122
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.122


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.122
Diğer Alacaklar
5 2.877.600
Finansal Varlıklar
5 39.259.362
Diğer Varlıklar
7 9.217
TOPLAM VARLIKLAR
42.154.301
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
8 106.257
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
106.257
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
42.048.044


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
26.598.282
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19.450.062
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-4.000.300
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 42.048.044


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 63.375
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 26.817.373
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 -33.447
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
26.847.301
Yönetim Ücretleri
10-15 -149.633
Saklama Ücretleri
10 -3.296
Denetim Ücretleri
10 -26.550
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -794
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -68.746
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-249.019
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.598.282
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
26.598.282
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
26.598.282



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024612


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SKBNK 1,21 246.709.369 % 10,00  
EGGUB 251,90 11.586.644 % 10,00  
BOSSA 44,00 23.799.857 % 10,00  
CASA 127,60 1.135.939 % 10,00  
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Riyal 3,9341 3,9538 % 0,13  
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Altın Gr. 904 904 3,37  
Cumhuriyet 5.982 6.072 -22,00  
Tam 5.954 6.102 -24,87  
Yarım 2.878 2.952 -12,04  
Çeyrek 1.443 1.476 -6,02  
Gümüş.Ons 23,23 23,25 0,09  
Gümüş Gr. 11,03 11,04 0,03  
B. Petrol 107 107 -0,36  
Seans Raporu 18:05
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