***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-159.510.082Net Dönem Karı (Zararı)110.840.660NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER14 126.318.275İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-396.669.017Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -10.440Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8 20.543.898İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7 -417.202.475FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-159.510.082FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI159.510.692Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit159.510.692YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)610NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)610DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 610Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 124.076Diğer Alacaklar5 10.440Finansal Varlıklar5 290.357.151Diğer Varlıklar5 403.582TOPLAM VARLIKLAR290.895.249YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 20.543.898TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)20.543.898TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)270.351.351Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)110.840.660Katılma Payı İhraç Tutarı (+)159.510.691TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 270.351.351Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 8.413.588Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar14 126.318.275Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 10.440ESAS FAALİYET GELİRLERİ134.742.303Yönetim Ücretleri10-15 -1.394.760Performans Ücretleri10 -19.993.287Saklama Ücretleri10 -27.156Danışmanlık Ücretleri10 -2.227.120Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -15.000Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -244.320ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)10 -23.901.643ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)110.840.660NET DÖNEM KARI (ZARARI)110.840.660DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)110.840.660http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024613BIST