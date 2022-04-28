***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2022 03:03
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-159.510.082
Net Dönem Karı (Zararı)
110.840.660
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
14 126.318.275
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-396.669.017
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -10.440
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8 20.543.898
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 -417.202.475
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-159.510.082
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
159.510.692
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
159.510.692
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
610
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
610
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 610
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 124.076
Diğer Alacaklar
5 10.440
Finansal Varlıklar
5 290.357.151
Diğer Varlıklar
5 403.582
TOPLAM VARLIKLAR
290.895.249
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 20.543.898
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
20.543.898
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
270.351.351
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
110.840.660
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
159.510.691
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 270.351.351
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 8.413.588
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 126.318.275
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 10.440
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
134.742.303
Yönetim Ücretleri
10-15 -1.394.760
Performans Ücretleri
10 -19.993.287
Saklama Ücretleri
10 -27.156
Danışmanlık Ücretleri
10 -2.227.120
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -15.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -244.320
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
10 -23.901.643
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
110.840.660
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
110.840.660
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
110.840.660
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024613
BIST