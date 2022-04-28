***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2022 03:03
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-114.480.701
Net Dönem Karı (Zararı)
789.976.914
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-424.947.223
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-16.286
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-424.930.937
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-479.526.678
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.333.339
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
157.562
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-478.350.901
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-114.496.987
Alınan Faiz
16.286
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
114.483.998
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
114.483.998
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.297
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.297
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.297
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.297
Diğer Alacaklar
5 1.333.339
Finansal Varlıklar
5 903.272.081
Diğer Varlıklar
7 9.757
TOPLAM VARLIKLAR
904.618.474
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6-8 157.562
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
157.562
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
904.460.912
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
789.976.914
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
114.483.998
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
904.460.912
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
366.145.635
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
424.930.937
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23.336
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
791.099.908
Yönetim Ücretleri
-634.748
Denetim Ücretleri
-26.550
Danışmanlık Ücretleri
-5.650
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-346.391
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-109.655
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.122.994
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
789.976.914
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
789.976.914
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
789.976.914
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024614
BIST