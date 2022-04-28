***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-114.480.701Net Dönem Karı (Zararı)789.976.914NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-424.947.223Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-16.286Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-424.930.937İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-479.526.678Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.333.339Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler157.562İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-478.350.901FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-114.496.987Alınan Faiz16.286FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI114.483.998Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit114.483.998YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.297NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.297DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.297Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.297Diğer Alacaklar5 1.333.339Finansal Varlıklar5 903.272.081Diğer Varlıklar7 9.757TOPLAM VARLIKLAR904.618.474YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6-8 157.562TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)157.562TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)904.460.912Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)789.976.914Katılma Payı İhraç Tutarı (+)114.483.998TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)904.460.912Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar366.145.635Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar424.930.937Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23.336ESAS FAALİYET GELİRLERİ791.099.908Yönetim Ücretleri-634.748Denetim Ücretleri-26.550Danışmanlık Ücretleri-5.650Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-346.391Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-109.655ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.122.994ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)789.976.914NET DÖNEM KARI (ZARARI)789.976.914DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)789.976.914http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024614BIST