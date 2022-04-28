***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2022 03:04
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-259.347.539
Net Dönem Karı (Zararı)
122.408.312
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
125.903.594
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -604.390
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 126.512.660
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14 -4.676
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-508.268.511
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -116.099
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9 330.065
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
14 -508.482.477
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-259.956.605
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14 609.066
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
259.350.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
259.355.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-5.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.461
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.461
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.461
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.461
Diğer Alacaklar
5 116.099
Finansal Varlıklar
5 568.661
Diğer Varlıklar
8 381.401.156
TOPLAM VARLIKLAR
382.088.377
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
9 330.065
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
330.065
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
381.758.312
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
122.408.312
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
259.355.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-5.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
13 381.758.312
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 604.542
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
126.512.660
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 4.676
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
127.121.878
Yönetim Ücretleri
11-16 -197.560
Saklama Ücretleri
11 -16.474
Denetim Ücretleri
11 -12.980
Danışmanlık Ücretleri
11 -30.004
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -4.456.548
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.713.566
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
122.408.312
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
122.408.312
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
122.408.312
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024615
BIST