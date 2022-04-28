***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-259.347.539Net Dönem Karı (Zararı)122.408.312NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER125.903.594Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14 -604.390Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler14 126.512.660Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler14 -4.676İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-508.268.511Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -116.099Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler9 330.065İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler14 -508.482.477FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-259.956.605Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)14 609.066FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI259.350.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit259.355.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-5.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.461NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.461DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.461Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.461Diğer Alacaklar5 116.099Finansal Varlıklar5 568.661Diğer Varlıklar8 381.401.156TOPLAM VARLIKLAR382.088.377YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar9 330.065TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)330.065TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)381.758.312Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)122.408.312Katılma Payı İhraç Tutarı (+)259.355.000Katılma Payı İade Tutarı (-)-5.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)13 381.758.312Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 604.542Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar126.512.660Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 4.676ESAS FAALİYET GELİRLERİ127.121.878Yönetim Ücretleri11-16 -197.560Saklama Ücretleri11 -16.474Denetim Ücretleri11 -12.980Danışmanlık Ücretleri11 -30.004Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11 -4.456.548ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-4.713.566ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)122.408.312NET DÖNEM KARI (ZARARI)122.408.312DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)122.408.312http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024615BIST