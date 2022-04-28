***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2022 03:04
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.924.971 -9.498.001
Net Dönem Karı (Zararı)
32.376.646 13.984.098
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
10.705.174 -449.419
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -8.582.335 -115.962
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
19.288.528 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14 -1.019 -333.457
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-56.590.145 -23.482.099
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.106.069 3.150.480
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-53.484.076 -26.632.579
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-13.508.325 -9.947.420
Alınan Temettü
13 359
Alınan Faiz
13 8.580.636 115.962
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.359 333.457
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.586.693 9.500.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
13.917.229 9.510.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-4.300.001 -10.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-4.030.535
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
661.722 1.999
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
661.722 1.999
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.999 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 663.721 1.999
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 663.721 1.999
Finansal Varlıklar
5 29.531.295 10.979.671
Diğer Varlıklar
7-8 31.296.832 15.652.908
TOPLAM VARLIKLAR
61.491.848 26.634.578
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
9 44.411 3.150.480
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
44.411 3.150.480
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
61.447.437 23.484.098
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
23.484.098
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
32.376.646 13.984.098
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
13.917.229 9.510.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-8.330.536 -10.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
13 61.447.437 23.484.098
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
14 340.603 115.962
Temettü Gelirleri
14 4.117.976 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
15 9.010.710 13.946.734
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
15 19.288.528
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 1.019 333.457
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
32.758.836 14.396.153
Yönetim Ücretleri
11-16 -13.881 -7.619
Saklama Ücretleri
11 -49.531 -15.339
Denetim Ücretleri
11 -17.100 -5.100
Kurul Ücretleri
11 -8.588 -2.049
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -5.309 -104.096
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -287.781 -277.852
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-382.190 -412.055
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.376.646 13.984.098
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
32.376.646 13.984.098
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
32.376.646 13.984.098
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024616
BIST