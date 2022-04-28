***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.924.971 -9.498.001Net Dönem Karı (Zararı)32.376.646 13.984.098NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER10.705.174 -449.419Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13 -8.582.335 -115.962Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler19.288.528 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler14 -1.019 -333.457İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-56.590.145 -23.482.099Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-3.106.069 3.150.480İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-53.484.076 -26.632.579FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-13.508.325 -9.947.420Alınan Temettü13 359Alınan Faiz13 8.580.636 115.962Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)2.359 333.457FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.586.693 9.500.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit13.917.229 9.510.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-4.300.001 -10.000Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-4.030.535YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)661.722 1.999NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)661.722 1.999DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.999 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 663.721 1.999Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 663.721 1.999Finansal Varlıklar5 29.531.295 10.979.671Diğer Varlıklar7-8 31.296.832 15.652.908TOPLAM VARLIKLAR61.491.848 26.634.578YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar9 44.411 3.150.480TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)44.411 3.150.480TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)61.447.437 23.484.098Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)23.484.098Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)32.376.646 13.984.098Katılma Payı İhraç Tutarı (+)13.917.229 9.510.000Katılma Payı İade Tutarı (-)-8.330.536 -10.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)13 61.447.437 23.484.098Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri14 340.603 115.962Temettü Gelirleri14 4.117.976 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar15 9.010.710 13.946.734Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar15 19.288.528Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 1.019 333.457ESAS FAALİYET GELİRLERİ32.758.836 14.396.153Yönetim Ücretleri11-16 -13.881 -7.619Saklama Ücretleri11 -49.531 -15.339Denetim Ücretleri11 -17.100 -5.100Kurul Ücretleri11 -8.588 -2.049Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri11 -5.309 -104.096Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11 -287.781 -277.852ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-382.190 -412.055ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)32.376.646 13.984.098NET DÖNEM KARI (ZARARI)32.376.646 13.984.098DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)32.376.646 13.984.098http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024616BIST