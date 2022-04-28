***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2022 03:04
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.965.332 -3.786
Net Dönem Karı (Zararı)
6.142 -4.363
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
12.818 -8.502
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-8.502
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12.818
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-9.984.292 577
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -20.553
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9 5.328 20.614
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-9.969.067 -20.037
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-9.965.332 -12.288
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8.502
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.059.001
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10.065.001
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-6.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
93.669 -3.786
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
93.669 -3.786
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.287 6.073
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 95.956 2.287
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 95.956 2.287
Diğer Alacaklar
5 20.553
Finansal Varlıklar
5 9.976.286
Diğer Varlıklar
5 20.037
TOPLAM VARLIKLAR
10.092.795 22.324
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
9 25.942
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
25.942 20.614
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10.066.853 1.710
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.710 6.073
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
6.142 -4.363
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10.065.001
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-6.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 10.066.853 1.710
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
15 429
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
15 12.818
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 1.018 8.502
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14.265 8.502
Yönetim Ücretleri
11-16 -127
Denetim Ücretleri
11 -5.070 -6.981
Danışmanlık Ücretleri
11 -3.773
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -856
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -2.070 -2.111
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-8.123 -12.865
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.142 -4.363
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.142 -4.363
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
6.142 -4.363
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024617
BIST