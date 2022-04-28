***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.965.332 -3.786Net Dönem Karı (Zararı)6.142 -4.363NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER12.818 -8.502Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-8.502Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12.818İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-9.984.292 577Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -20.553Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler9 5.328 20.614İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-9.969.067 -20.037FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-9.965.332 -12.288Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8.502FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.059.001Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10.065.001Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-6.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)93.669 -3.786NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)93.669 -3.786DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.287 6.073DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 95.956 2.287Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 95.956 2.287Diğer Alacaklar5 20.553Finansal Varlıklar5 9.976.286Diğer Varlıklar5 20.037TOPLAM VARLIKLAR10.092.795 22.324YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar9 25.942TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)25.942 20.614TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10.066.853 1.710Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)1.710 6.073Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)6.142 -4.363Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10.065.001Katılma Payı İade Tutarı (-)-6.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 10.066.853 1.710Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar15 429Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar15 12.818Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 1.018 8.502ESAS FAALİYET GELİRLERİ14.265 8.502Yönetim Ücretleri11-16 -127Denetim Ücretleri11 -5.070 -6.981Danışmanlık Ücretleri11 -3.773Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri11 -856Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11 -2.070 -2.111ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-8.123 -12.865ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.142 -4.363NET DÖNEM KARI (ZARARI)6.142 -4.363DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)6.142 -4.363http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024617BIST