***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2022 03:04
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.789.970 -4.195.870
Net Dönem Karı (Zararı)
1.479.361 7.685.345
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.993.791 -43.240
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -28.801 -8.545
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.964.990
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14 -34.695
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
2.275.599 -11.881.215
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -1.986.649
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9 1.405.514 3.482
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.856.734 -11.884.697
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.761.169 -4.239.110
Alınan Faiz
13 28.801 8.545
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14 34.695
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.255.793 4.194.530
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
348.649 4.201.530
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.104.442 -7.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-500.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
534.177 -1.340
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
534.177 -1.340
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.466 2.806
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 535.643 1.466
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 535.643 1.466
Diğer Alacaklar
5 1.986.649 0
Diğer Varlıklar
7 11.000.000 11.891.744
TOPLAM VARLIKLAR
13.522.292 11.893.210
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
9 1.417.720 12.206
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.417.720 12.206
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12.104.572 11.881.004
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11.881.004 1.129
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.479.361 7.685.345
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
348.649 4.201.530
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.604.442 -7.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 12.104.572 11.881.004
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
13 28.801 8.545
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 4.698.641 7.701.356
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 -1.303.634
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
13 25.985 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 1.020 34.695
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.450.813 7.744.596
Yönetim Ücretleri
11-15 -117.066 -7.533
Saklama Ücretleri
11 -20.029 -626
Denetim Ücretleri
11 -13.830 -5.481
Danışmanlık Ücretleri
11 -12.056
Kurul Ücretleri
11 -2.252 -594
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -11.043
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -1.818.275 -21.918
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.971.452 -59.251
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.479.361 7.685.345
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.479.361 7.685.345
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.479.361 7.685.345
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024618
BIST