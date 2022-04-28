***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.789.970 -4.195.870Net Dönem Karı (Zararı)1.479.361 7.685.345NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.993.791 -43.240Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13 -28.801 -8.545Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.964.990Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler14 -34.695İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER2.275.599 -11.881.215Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -1.986.649Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler9 1.405.514 3.482İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.856.734 -11.884.697FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR1.761.169 -4.239.110Alınan Faiz13 28.801 8.545Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)14 34.695FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.255.793 4.194.530Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit348.649 4.201.530Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-1.104.442 -7.000Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-500.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)534.177 -1.340NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)534.177 -1.340DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.466 2.806DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 535.643 1.466Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 535.643 1.466Diğer Alacaklar5 1.986.649 0Diğer Varlıklar7 11.000.000 11.891.744TOPLAM VARLIKLAR13.522.292 11.893.210YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar9 1.417.720 12.206TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.417.720 12.206TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)12.104.572 11.881.004Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11.881.004 1.129Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)1.479.361 7.685.345Katılma Payı İhraç Tutarı (+)348.649 4.201.530Katılma Payı İade Tutarı (-)-1.604.442 -7.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)12 12.104.572 11.881.004Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri13 28.801 8.545Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 4.698.641 7.701.356Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar14 -1.303.634Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri13 25.985 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 1.020 34.695ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.450.813 7.744.596Yönetim Ücretleri11-15 -117.066 -7.533Saklama Ücretleri11 -20.029 -626Denetim Ücretleri11 -13.830 -5.481Danışmanlık Ücretleri11 -12.056Kurul Ücretleri11 -2.252 -594Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri11 -11.043Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11 -1.818.275 -21.918ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.971.452 -59.251ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.479.361 7.685.345NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.479.361 7.685.345DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.479.361 7.685.345http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024618BIST