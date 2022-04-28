***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-117.932.612Net Dönem Karı (Zararı)186.639.024NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER192.716.030Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13 -667.321Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler14 193.407.504Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-24.153İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-497.979.140Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -34.977Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler41.909.586İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-539.853.749FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-118.624.086Alınan Faiz631.421Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)60.053FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI117.933.045Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit157.523.159Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-39.590.114YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)433NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)433DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 433Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 433Diğer Alacaklar5 34.977Finansal Varlıklar5 346.441.985Diğer Varlıklar7 4.260TOPLAM VARLIKLAR346.481.655YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 41.909.586TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)41.909.586TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)304.572.069Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)186.639.024Katılma Payı İhraç Tutarı (+)157.523.159Katılma Payı İade Tutarı (-)-39.590.114TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)12 304.572.069Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri13 667.321Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 41.637.317Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar14 193.407.504Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 60.053ESAS FAALİYET GELİRLERİ235.772.195Yönetim Ücretleri10 -2.184.977Performans Ücretleri-46.805.009Saklama Ücretleri10 -52.826Denetim Ücretleri10 -28.222Danışmanlık Ücretleri-13.900Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -1.050Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-47.187ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-49.133.171ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)186.639.024NET DÖNEM KARI (ZARARI)186.639.024DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)186.639.024http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024619BIST