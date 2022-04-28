***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2022 03:04
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-117.932.612
Net Dönem Karı (Zararı)
186.639.024
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
192.716.030
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -667.321
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 193.407.504
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-24.153
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-497.979.140
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -34.977
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
41.909.586
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-539.853.749
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-118.624.086
Alınan Faiz
631.421
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
60.053
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
117.933.045
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
157.523.159
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-39.590.114
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
433
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
433
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 433
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 433
Diğer Alacaklar
5 34.977
Finansal Varlıklar
5 346.441.985
Diğer Varlıklar
7 4.260
TOPLAM VARLIKLAR
346.481.655
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 41.909.586
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
41.909.586
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
304.572.069
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
186.639.024
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
157.523.159
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-39.590.114
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 304.572.069
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
13 667.321
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 41.637.317
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 193.407.504
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 60.053
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
235.772.195
Yönetim Ücretleri
10 -2.184.977
Performans Ücretleri
-46.805.009
Saklama Ücretleri
10 -52.826
Denetim Ücretleri
10 -28.222
Danışmanlık Ücretleri
-13.900
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -1.050
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-47.187
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-49.133.171
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
186.639.024
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
186.639.024
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
186.639.024
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024619
BIST