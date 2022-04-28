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***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2022 03:04
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.112.012 -15.234.817
Net Dönem Karı (Zararı)
76.809.622 30.013.394
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-162.023.779 -14.947.311
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-659.470
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-161.364.309
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-14.947.311
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
79.442.675 -45.248.211
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-20.536.480 7.697
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
109.024.186 7.404.531
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-9.045.031 -52.660.439
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.771.482 -30.182.128
Alınan Temettü
1.025.419
Alınan Faiz
14 659.470
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14 13.921.892
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -359.737
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
12 -359.737
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.112.012 -15.594.554
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
9 15.584.413
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.112.012 -10.141
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.177.055 13.786
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 65.043 3.645


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 65.043 3.645
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.173.410
Diğer Alacaklar
5 20.553.448 16.968
Finansal Varlıklar
5 1.163.572 18.024.420
Diğer Varlıklar
7-8 472.676.000 292.320.412
TOPLAM VARLIKLAR
494.458.063 315.538.855
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
9 197.489.931 95.380.345
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
197.489.931 95.380.345
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
296.968.132 220.158.510


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
220.158.510 190.504.853
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
76.809.622 30.013.394
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-359.737
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
13 296.968.132 220.158.510


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
15 569.480
Temettü Gelirleri
13.921.892
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
15 -81.791 53.946.205
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
15 161.364.309
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
15 -20.429.941
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 28.481.832 1.025.419
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
190.333.830 48.463.575
Yönetim Ücretleri
12-17 -3.516.010 -2.847.274
Performans Ücretleri
12 -94.775.895 -8.586.828
Saklama Ücretleri
12 -90.565 -175.485
Denetim Ücretleri
12 -23.940 -39.426
Danışmanlık Ücretleri
12 -57.000 -30.681
Kurul Ücretleri
12 -37.710 -15.410
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
12 -3.350.744 -178.483
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -10.930.419 -2.620.907
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-112.782.283 -14.494.494
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
77.551.547 33.969.081
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
18 -741.925 -3.955.687
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
76.809.622 30.013.394
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
76.809.622 30.013.394



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024620


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Tam 5.954 6.102 -24,87  
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Çeyrek 1.443 1.476 -6,02  
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B. Petrol 108 108 0,27  
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