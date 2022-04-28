***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.112.012 -15.234.817Net Dönem Karı (Zararı)76.809.622 30.013.394NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-162.023.779 -14.947.311Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-659.470Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-161.364.309Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-14.947.311İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER79.442.675 -45.248.211Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-20.536.480 7.697Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler109.024.186 7.404.531İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-9.045.031 -52.660.439FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-5.771.482 -30.182.128Alınan Temettü1.025.419Alınan Faiz14 659.470Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)14 13.921.892FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -359.737Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit12 -359.737YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.112.012 -15.594.554Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi9 15.584.413NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.112.012 -10.141DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.177.055 13.786DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 65.043 3.645Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 65.043 3.645Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri4 5.173.410Diğer Alacaklar5 20.553.448 16.968Finansal Varlıklar5 1.163.572 18.024.420Diğer Varlıklar7-8 472.676.000 292.320.412TOPLAM VARLIKLAR494.458.063 315.538.855YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar9 197.489.931 95.380.345TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)197.489.931 95.380.345TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)296.968.132 220.158.510Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)220.158.510 190.504.853Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)76.809.622 30.013.394Katılma Payı İade Tutarı (-)-359.737TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)13 296.968.132 220.158.510Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri15 569.480Temettü Gelirleri13.921.892Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar15 -81.791 53.946.205Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar15 161.364.309Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri15 -20.429.941Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 28.481.832 1.025.419ESAS FAALİYET GELİRLERİ190.333.830 48.463.575Yönetim Ücretleri12-17 -3.516.010 -2.847.274Performans Ücretleri12 -94.775.895 -8.586.828Saklama Ücretleri12 -90.565 -175.485Denetim Ücretleri12 -23.940 -39.426Danışmanlık Ücretleri12 -57.000 -30.681Kurul Ücretleri12 -37.710 -15.410Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri12 -3.350.744 -178.483Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -10.930.419 -2.620.907ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-112.782.283 -14.494.494ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)77.551.547 33.969.081FİNANSMAN GİDERLERİ (-)18 -741.925 -3.955.687NET DÖNEM KARI (ZARARI)76.809.622 30.013.394DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)76.809.622 30.013.394http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024620BIST