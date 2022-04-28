***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2022 03:05
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.712.201 -9.898.967
Net Dönem Karı (Zararı)
35.576.659 62.022.534
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-10.761.430 -32.620
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -17.212
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
15 -10.761.430 -15.408
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-48.288.860 -71.921.501
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9 -6.301.915 12.689.420
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
14 -41.986.945 -84.610.921
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-23.473.631 -9.931.587
Alınan Faiz
3.237 17.212
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10.758.193 15.408
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.710.011 9.899.288
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12.710.011 9.906.288
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-7.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.190 321
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.190 321
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.121 2.800
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 931 3.121
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 931 3.121
Diğer Alacaklar
5-6 118.642.060 81.250.000
Finansal Varlıklar
5-6 1.764.679
Diğer Varlıklar
8 173.988 3.377.983
TOPLAM VARLIKLAR
120.581.658 84.631.104
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
7-9 6.406.882 12.708.797
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.406.882 12.708.797
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
114.174.776 71.922.307
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
71.922.307 485
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
35.576.659 62.022.534
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
12.710.011 9.906.288
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-6.034.201 -7.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
13 114.174.776 71.922.307
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
14 0 17.212
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
15 30.746.701 62.422.141
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 10.762.848 15.408
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
41.509.549 62.454.761
Yönetim Ücretleri
16 -215.487 -1.311
Performans Ücretleri
11 -2.891.513 0
Saklama Ücretleri
11 -40.897 -544
Denetim Ücretleri
11 -17.100 -5.481
Danışmanlık Ücretleri
11 -3.773
Kurul Ücretleri
11 -14.326 -3.597
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -540 -1.239
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -2.753.027 -416.282
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.932.890 -432.227
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.576.659 62.022.534
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
35.576.659 62.022.534
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
35.576.659 62.022.534
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024621
BIST