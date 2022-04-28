***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.712.201 -9.898.967Net Dönem Karı (Zararı)35.576.659 62.022.534NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-10.761.430 -32.620Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14 -17.212Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler15 -10.761.430 -15.408İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-48.288.860 -71.921.501Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler9 -6.301.915 12.689.420İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler14 -41.986.945 -84.610.921FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-23.473.631 -9.931.587Alınan Faiz3.237 17.212Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10.758.193 15.408FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.710.011 9.899.288Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit12.710.011 9.906.288Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-7.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.190 321NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.190 321DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.121 2.800DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 931 3.121Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 931 3.121Diğer Alacaklar5-6 118.642.060 81.250.000Finansal Varlıklar5-6 1.764.679Diğer Varlıklar8 173.988 3.377.983TOPLAM VARLIKLAR120.581.658 84.631.104YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar7-9 6.406.882 12.708.797TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)6.406.882 12.708.797TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)114.174.776 71.922.307Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)71.922.307 485Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)35.576.659 62.022.534Katılma Payı İhraç Tutarı (+)12.710.011 9.906.288Katılma Payı İade Tutarı (-)-6.034.201 -7.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)13 114.174.776 71.922.307Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri14 0 17.212Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar15 30.746.701 62.422.141Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 10.762.848 15.408ESAS FAALİYET GELİRLERİ41.509.549 62.454.761Yönetim Ücretleri16 -215.487 -1.311Performans Ücretleri11 -2.891.513 0Saklama Ücretleri11 -40.897 -544Denetim Ücretleri11 -17.100 -5.481Danışmanlık Ücretleri11 -3.773Kurul Ücretleri11 -14.326 -3.597Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri11 -540 -1.239Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11 -2.753.027 -416.282ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-5.932.890 -432.227ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)35.576.659 62.022.534NET DÖNEM KARI (ZARARI)35.576.659 62.022.534DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)35.576.659 62.022.534http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024621BIST