***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2022 03:05
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-148.177.198
Net Dönem Karı (Zararı)
25.024.822
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-233.198
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.926.440
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.693.247
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-5
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-174.895.267
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -3.712
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9 81.242
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-174.972.797
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
7-8 -150.103.643
Alınan Temettü
3.708
Alınan Faiz
13 1.922.732
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11 148.177.377
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
148.177.377
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
179
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
179
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 179
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 179
Diğer Alacaklar
5 3.712
Finansal Varlıklar
5 3.875.973
Diğer Varlıklar
7-8 169.403.577
TOPLAM VARLIKLAR
173.283.441
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6-9 81.242
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
81.242
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
173.202.199
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
25.024.822
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
148.177.377
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 173.202.199
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
13 1.922.732
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 -6.639.761
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 33.275.954
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 5
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
28.558.930
Yönetim Ücretleri
11-15 -190.917
Saklama Ücretleri
11 -26.035
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -3.317.156
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.534.108
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.024.822
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
25.024.822
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
25.024.822
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024622
BIST