***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-148.177.198Net Dönem Karı (Zararı)25.024.822NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-233.198Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-1.926.440Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.693.247Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-5İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-174.895.267Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -3.712Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler9 81.242İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-174.972.797FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR7-8 -150.103.643Alınan Temettü3.708Alınan Faiz13 1.922.732Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11 148.177.377Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit148.177.377YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)179NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)179DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 179Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 179Diğer Alacaklar5 3.712Finansal Varlıklar5 3.875.973Diğer Varlıklar7-8 169.403.577TOPLAM VARLIKLAR173.283.441YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6-9 81.242TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)81.242TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)173.202.199Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)25.024.822Katılma Payı İhraç Tutarı (+)148.177.377TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)12 173.202.199Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri13 1.922.732Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 -6.639.761Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar14 33.275.954Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 5ESAS FAALİYET GELİRLERİ28.558.930Yönetim Ücretleri11-15 -190.917Saklama Ücretleri11 -26.035Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11 -3.317.156ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.534.108ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)25.024.822NET DÖNEM KARI (ZARARI)25.024.822DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)25.024.822http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024622BIST