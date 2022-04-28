***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-36.451.741 -5.013.870Net Dönem Karı (Zararı)32.345.486 287.902NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER34.110.744 -54.872Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-1.631.368 -54.872Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler35.742.112İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-103.737.739 -5.301.772Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5.997.443 26.583İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-109.735.182 -5.328.355FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-37.281.509 -5.068.742Alınan Faiz1.631.368 54.872Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-801.600FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI37.444.892 5.015.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit43.427.484 5.015.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-5.982.592YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)993.151 1.130NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)993.151 1.130DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.130 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ994.281 1.130Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 994.281 1.130Diğer Alacaklar5 665.530Finansal Varlıklar5 78.655.895 5.316.181Diğer Varlıklar12.174TOPLAM VARLIKLAR80.315.706 5.329.485YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 6.024.026 26.583TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)6.024.026 26.583TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)74.291.680 5.302.902Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)5.302.902Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)32.345.486 287.902Katılma Payı İhraç Tutarı (+)43.427.484 5.015.000Katılma Payı İade Tutarı (-)-6.784.192TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)74.291.680 5.302.902Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri13 1.226.901 54.872Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 54.103 330.673Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar14 35.742.112Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 208.571ESAS FAALİYET GELİRLERİ37.231.687 385.545Yönetim Ücretleri15-10 -335.315 -13.306Performans Ücretleri10 -4.124.959 -17.299Saklama Ücretleri10 -135.607 -332Denetim Ücretleri10 -30.800 -2.500Danışmanlık Ücretleri10 -133.128 -52.576Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -6Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -126.392 -11.624ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-4.886.201 -97.643ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)32.345.486 287.902NET DÖNEM KARI (ZARARI)32.345.486 287.902DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)11 32.345.486 287.902http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024623BIST