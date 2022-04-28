***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2022 03:05
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-36.451.741 -5.013.870
Net Dönem Karı (Zararı)
32.345.486 287.902
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
34.110.744 -54.872
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.631.368 -54.872
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
35.742.112
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-103.737.739 -5.301.772
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.997.443 26.583
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-109.735.182 -5.328.355
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-37.281.509 -5.068.742
Alınan Faiz
1.631.368 54.872
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-801.600
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.444.892 5.015.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
43.427.484 5.015.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-5.982.592
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
993.151 1.130
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
993.151 1.130
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.130 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
994.281 1.130
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 994.281 1.130
Diğer Alacaklar
5 665.530
Finansal Varlıklar
5 78.655.895 5.316.181
Diğer Varlıklar
12.174
TOPLAM VARLIKLAR
80.315.706 5.329.485
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 6.024.026 26.583
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.024.026 26.583
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
74.291.680 5.302.902
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
5.302.902
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
32.345.486 287.902
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
43.427.484 5.015.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-6.784.192
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
74.291.680 5.302.902
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
13 1.226.901 54.872
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 54.103 330.673
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 35.742.112
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 208.571
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
37.231.687 385.545
Yönetim Ücretleri
15-10 -335.315 -13.306
Performans Ücretleri
10 -4.124.959 -17.299
Saklama Ücretleri
10 -135.607 -332
Denetim Ücretleri
10 -30.800 -2.500
Danışmanlık Ücretleri
10 -133.128 -52.576
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -6
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -126.392 -11.624
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.886.201 -97.643
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.345.486 287.902
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
32.345.486 287.902
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11 32.345.486 287.902
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024623
BIST