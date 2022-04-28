***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI164Net Dönem Karı (Zararı)-853NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER14 -4.985Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-4.985İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER1.017Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -5.880Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8 7.977İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7 -1.080FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-4.821Alınan Faiz4.985FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit5.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.164NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.164DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.164Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.164Diğer Alacaklar5 5.880Diğer Varlıklar7 1.080TOPLAM VARLIKLAR12.124YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 7.977TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)7.977TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)4.147Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-853Katılma Payı İhraç Tutarı (+)5.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)12 4.147Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 4.890ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.890Saklama Ücretleri10 -3Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -5.740ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-5.743ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-853NET DÖNEM KARI (ZARARI)-853DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-853http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024624BIST