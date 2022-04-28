***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2022 03:05
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
164
Net Dönem Karı (Zararı)
-853
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
14 -4.985
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.985
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.017
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -5.880
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8 7.977
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 -1.080
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.821
Alınan Faiz
4.985
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
5.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.164
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.164
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.164
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.164
Diğer Alacaklar
5 5.880
Diğer Varlıklar
7 1.080
TOPLAM VARLIKLAR
12.124
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 7.977
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
7.977
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
4.147
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-853
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
5.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 4.147
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 4.890
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.890
Saklama Ücretleri
10 -3
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -5.740
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.743
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-853
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-853
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-853
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024624
BIST