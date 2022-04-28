***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2022 03:05
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-215.004.530
Net Dönem Karı (Zararı)
3.743.530
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-220.779.544
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-220.779.544
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
2.031.484
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-3.862
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8 137.202
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5-7 1.898.144
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-215.004.530
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
215.005.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 215.005.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
470
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
470
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 470
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 470
Diğer Alacaklar
5 3.862
Finansal Varlıklar
5 5.997.619
Diğer Varlıklar
6-7 212.883.781
TOPLAM VARLIKLAR
218.885.732
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 137.202
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
137.202
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
218.748.530
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.743.530
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
215.005.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 218.748.530
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 81.013
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 7.899.544
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 324
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.980.881
Yönetim Ücretleri
10-15 -93.922
Saklama Ücretleri
10 -1.761
Denetim Ücretleri
10 -11.800
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -4.129.868
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.237.351
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.743.530
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.743.530
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.743.530
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024625
BIST