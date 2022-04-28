***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-215.004.530Net Dönem Karı (Zararı)3.743.530NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-220.779.544Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-220.779.544İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER2.031.484Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-3.862Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8 137.202İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5-7 1.898.144FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-215.004.530FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI215.005.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 215.005.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)470NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)470DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 470Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 470Diğer Alacaklar5 3.862Finansal Varlıklar5 5.997.619Diğer Varlıklar6-7 212.883.781TOPLAM VARLIKLAR218.885.732YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 137.202TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)137.202TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)218.748.530Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)3.743.530Katılma Payı İhraç Tutarı (+)215.005.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 218.748.530Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 81.013Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar14 7.899.544Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 324ESAS FAALİYET GELİRLERİ7.980.881Yönetim Ücretleri10-15 -93.922Saklama Ücretleri10 -1.761Denetim Ücretleri10 -11.800Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -4.129.868ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-4.237.351ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.743.530NET DÖNEM KARI (ZARARI)3.743.530DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)3.743.530http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024625BIST