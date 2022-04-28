***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2022 03:05
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-121.960.730
Net Dönem Karı (Zararı)
353.272.101
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-406.690.645
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-33.065
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-406.657.580
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-68.575.251
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -59.015
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8 68.146.360
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-136.662.596
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-121.993.795
Alınan Temettü
16.533
Alınan Faiz
16.532
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
121.965.957
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
121.965.957
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.227
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.227
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.227
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.227
Diğer Alacaklar
5 59.015
Finansal Varlıklar
5 543.211.080
Diğer Varlıklar
7 109.096
TOPLAM VARLIKLAR
543.384.418
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 68.146.360
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
68.146.360
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
475.238.058
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
353.272.101
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
121.965.957
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 475.238.058
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
14 710.841
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 27.834.915
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 404.158.090
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 839
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
432.704.685
Yönetim Ücretleri
10 -5.726.830
Performans Ücretleri
10 -72.577.142
Saklama Ücretleri
10 -114.868
Denetim Ücretleri
10 -22.835
Danışmanlık Ücretleri
10 -651.186
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -339.723
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-79.432.584
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
353.272.101
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
353.272.101
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
353.272.101
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024626
BIST