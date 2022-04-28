***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-121.960.730Net Dönem Karı (Zararı)353.272.101NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-406.690.645Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-33.065Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-406.657.580İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-68.575.251Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -59.015Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8 68.146.360İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-136.662.596FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-121.993.795Alınan Temettü16.533Alınan Faiz16.532FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI121.965.957Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit121.965.957YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.227NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.227DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.227Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.227Diğer Alacaklar5 59.015Finansal Varlıklar5 543.211.080Diğer Varlıklar7 109.096TOPLAM VARLIKLAR543.384.418YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 68.146.360TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)68.146.360TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)475.238.058Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)353.272.101Katılma Payı İhraç Tutarı (+)121.965.957TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)12 475.238.058Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri14 710.841Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 27.834.915Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 404.158.090Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 839ESAS FAALİYET GELİRLERİ432.704.685Yönetim Ücretleri10 -5.726.830Performans Ücretleri10 -72.577.142Saklama Ücretleri10 -114.868Denetim Ücretleri10 -22.835Danışmanlık Ücretleri10 -651.186Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -339.723ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-79.432.584ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)353.272.101NET DÖNEM KARI (ZARARI)353.272.101DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)353.272.101http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024626BIST