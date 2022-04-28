***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-265.998.019Net Dönem Karı (Zararı)136.357.516NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER135.526.803Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14 -278Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler14 135.524.371Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler14 2.710İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-537.879.906Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -570Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8 51.669İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-537.931.005FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-265.995.587Alınan Faiz14 278Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)13 -2.710FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI266.000.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit266.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.981NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.981DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.981Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.981Diğer Alacaklar5 570Finansal Varlıklar5 402.406.634TOPLAM VARLIKLAR402.409.185YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 51.669TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)51.669TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)402.357.516Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)136.357.516Katılma Payı İhraç Tutarı (+)266.000.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)402.357.516Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 1.489.988Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar14 135.524.371Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 2.710ESAS FAALİYET GELİRLERİ137.017.069Yönetim Ücretleri10-15 -90.973Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -36.345Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -532.235ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-659.553ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)136.357.516NET DÖNEM KARI (ZARARI)136.357.516DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)136.357.516http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024627BIST