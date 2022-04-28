***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2022 03:06
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-265.998.019
Net Dönem Karı (Zararı)
136.357.516
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
135.526.803
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -278
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 135.524.371
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14 2.710
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-537.879.906
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -570
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8 51.669
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-537.931.005
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-265.995.587
Alınan Faiz
14 278
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
13 -2.710
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
266.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
266.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.981
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.981
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.981
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.981
Diğer Alacaklar
5 570
Finansal Varlıklar
5 402.406.634
TOPLAM VARLIKLAR
402.409.185
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 51.669
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
51.669
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
402.357.516
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
136.357.516
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
266.000.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
402.357.516
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 1.489.988
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 135.524.371
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 2.710
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
137.017.069
Yönetim Ücretleri
10-15 -90.973
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -36.345
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -532.235
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-659.553
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
136.357.516
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
136.357.516
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
136.357.516
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024627
BIST