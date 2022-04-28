***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2022 03:06
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.853.587 685.274
Net Dönem Karı (Zararı)
54.177.487 13.396.302
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
79.084.336 -232.902
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-74.596 -232.902
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
79.158.932
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-143.190.006 -12.711.028
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-166.257
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
27.989.252 897.056
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-171.013.001 -13.608.084
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-9.928.183 452.372
Alınan Temettü
232.902
Alınan Faiz
13 74.596
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.855.572 -691.983
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 15.049.990 11.061.207
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-5.194.418 -11.753.190
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.985 -6.709
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.985 -6.709
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.229 7.938
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.214 1.229
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.214 1.229
Finansal Varlıklar
5-6 186.103.339 94.213.177
Diğer Varlıklar
7 166.257 36.093
TOPLAM VARLIKLAR
186.272.810 94.250.499
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 32.657.883 4.668.631
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
32.657.883 4.668.631
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
153.614.927 89.581.868
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 89.581.868 76.877.549
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
54.177.487 13.396.302
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15.049.990 11.061.207
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-5.194.418 -11.753.190
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 153.614.927 89.581.868
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
13 74.596 232.902
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 8.784.448 18.818.954
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 79.158.932 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 1.864.196
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
89.882.172 19.051.856
Yönetim Ücretleri
10-15 -2.122.971 -1.562.086
Performans Ücretleri
10 -32.325.422 -2.467.723
Saklama Ücretleri
10 -43.118 -73.140
Denetim Ücretleri
10 -28.340 -26.750
Danışmanlık Ücretleri
10 -551.257 -440.960
Kurul Ücretleri
10 -18.428 -16.057
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -43.384 -378.051
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -571.765 -678.715
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-35.704.685 -5.643.482
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
54.177.487 13.408.374
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-12.072
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
54.177.487 13.396.302
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
54.177.487 13.396.302
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024628
BIST