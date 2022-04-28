***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.853.587 685.274Net Dönem Karı (Zararı)54.177.487 13.396.302NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER79.084.336 -232.902Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-74.596 -232.902Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler79.158.932İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-143.190.006 -12.711.028Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-166.257Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler27.989.252 897.056İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-171.013.001 -13.608.084FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-9.928.183 452.372Alınan Temettü232.902Alınan Faiz13 74.596FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.855.572 -691.983Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 15.049.990 11.061.207Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-5.194.418 -11.753.190YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.985 -6.709NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.985 -6.709DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.229 7.938DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.214 1.229Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.214 1.229Finansal Varlıklar5-6 186.103.339 94.213.177Diğer Varlıklar7 166.257 36.093TOPLAM VARLIKLAR186.272.810 94.250.499YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 32.657.883 4.668.631TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)32.657.883 4.668.631TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)153.614.927 89.581.868Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 89.581.868 76.877.549Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)54.177.487 13.396.302Katılma Payı İhraç Tutarı (+)15.049.990 11.061.207Katılma Payı İade Tutarı (-)-5.194.418 -11.753.190TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 153.614.927 89.581.868Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri13 74.596 232.902Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 8.784.448 18.818.954Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar14 79.158.932 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 1.864.196ESAS FAALİYET GELİRLERİ89.882.172 19.051.856Yönetim Ücretleri10-15 -2.122.971 -1.562.086Performans Ücretleri10 -32.325.422 -2.467.723Saklama Ücretleri10 -43.118 -73.140Denetim Ücretleri10 -28.340 -26.750Danışmanlık Ücretleri10 -551.257 -440.960Kurul Ücretleri10 -18.428 -16.057Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -43.384 -378.051Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -571.765 -678.715ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-35.704.685 -5.643.482ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)54.177.487 13.408.374FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-12.072NET DÖNEM KARI (ZARARI)54.177.487 13.396.302DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)54.177.487 13.396.302http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024628BIST