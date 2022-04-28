***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI130.472Net Dönem Karı (Zararı)178.232NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-76.804Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14 -76.735Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler953Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler14 -1.022İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-48.713Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -2.589Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8 25.898İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-72.022FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR52.715Alınan Faiz13 76.735Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)14 1.022FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-130.066Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit6.000.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-6.130.066YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4 406NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4 406DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 406Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 406Diğer Alacaklar5 2.589Finansal Varlıklar5 68.967Diğer Varlıklar7 2.102TOPLAM VARLIKLAR74.064YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 25.898TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)25.898TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)11 48.166Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)178.232Katılma Payı İhraç Tutarı (+)6.000.000Katılma Payı İade Tutarı (-)-6.130.066TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)12 48.166Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri13 74.148Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 49.527Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar14 953Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri93.127Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.022ESAS FAALİYET GELİRLERİ218.777Yönetim Ücretleri15-10 -2.609Saklama Ücretleri10 -415Denetim Ücretleri10 -12.980Kurul Ücretleri10 -8Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -24.533ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-40.545ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)178.232NET DÖNEM KARI (ZARARI)178.232DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)11 178.232http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024629BIST