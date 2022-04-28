***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2022 03:06
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
130.472
Net Dönem Karı (Zararı)
178.232
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-76.804
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -76.735
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
953
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14 -1.022
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-48.713
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -2.589
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8 25.898
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-72.022
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
52.715
Alınan Faiz
13 76.735
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14 1.022
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-130.066
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
6.000.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-6.130.066
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 406
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 406
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 406
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 406
Diğer Alacaklar
5 2.589
Finansal Varlıklar
5 68.967
Diğer Varlıklar
7 2.102
TOPLAM VARLIKLAR
74.064
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 25.898
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
25.898
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11 48.166
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
178.232
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
6.000.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-6.130.066
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 48.166
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
13 74.148
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 49.527
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 953
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
93.127
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.022
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
218.777
Yönetim Ücretleri
15-10 -2.609
Saklama Ücretleri
10 -415
Denetim Ücretleri
10 -12.980
Kurul Ücretleri
10 -8
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -24.533
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-40.545
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
178.232
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
178.232
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11 178.232
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024629
BIST