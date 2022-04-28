***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.467.725 -2.279.633Net Dönem Karı (Zararı)18.745.853 -35.985NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER16.858.061 -7.708Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -3.909 -7.708Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 16.861.970İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-48.075.548 -2.243.648Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.278.159Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.026.431 7.690İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düze -48.823.820 -2.251.338FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-12.471.634 -2.287.341Alınan Temettü2.499Alınan Faiz1.410 7.708FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.468.790 2.280.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit23.585.099 2.280.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-11.116.309YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.065 367NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.065 367DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ367 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.432 367Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.432 367Diğer Alacaklar5 1.278.159Finansal Varlıklar5 34.209.300 2.250.000Diğer Varlıklar5 3.888 1.338TOPLAM VARLIKLAR35.492.779 2.251.705YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 2.034.121 7.690TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.034.121 7.690TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)33.458.658 2.244.015Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)2.244.015Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18.745.853 -35.985Katılma Payı İhraç Tutarı (+)23.585.099 2.280.000Katılma Payı İade Tutarı (-)-11.116.309TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)33.458.658 2.244.015Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri13 2.499 7.708Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 4.061.469Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar14 16.861.970Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 3.468ESAS FAALİYET GELİRLERİ20.929.406 7.708Yönetim Ücretleri10 -110.787 -24.935Performans Ücretleri10 -1.958.481Saklama Ücretleri10 -1.337Denetim Ücretleri10 -31.095 -5.100Danışmanlık Ücretleri10 -5.201Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -3.989 -566Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -79.201 -6.554ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.183.553 -43.693ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)18.745.853 -35.985NET DÖNEM KARI (ZARARI)18.745.853 -35.985DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)18.745.853 -35.985http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024630BIST