***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2022 03:06
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.467.725 -2.279.633
Net Dönem Karı (Zararı)
18.745.853 -35.985
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
16.858.061 -7.708
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -3.909 -7.708
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 16.861.970
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-48.075.548 -2.243.648
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.278.159
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.026.431 7.690
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düze -48.823.820 -2.251.338
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-12.471.634 -2.287.341
Alınan Temettü
2.499
Alınan Faiz
1.410 7.708
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.468.790 2.280.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
23.585.099 2.280.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-11.116.309
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.065 367
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.065 367
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
367 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.432 367
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.432 367
Diğer Alacaklar
5 1.278.159
Finansal Varlıklar
5 34.209.300 2.250.000
Diğer Varlıklar
5 3.888 1.338
TOPLAM VARLIKLAR
35.492.779 2.251.705
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 2.034.121 7.690
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.034.121 7.690
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
33.458.658 2.244.015
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.244.015
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18.745.853 -35.985
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
23.585.099 2.280.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-11.116.309
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
33.458.658 2.244.015
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
13 2.499 7.708
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 4.061.469
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 16.861.970
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 3.468
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
20.929.406 7.708
Yönetim Ücretleri
10 -110.787 -24.935
Performans Ücretleri
10 -1.958.481
Saklama Ücretleri
10 -1.337
Denetim Ücretleri
10 -31.095 -5.100
Danışmanlık Ücretleri
10 -5.201
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -3.989 -566
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -79.201 -6.554
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.183.553 -43.693
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.745.853 -35.985
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
18.745.853 -35.985
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18.745.853 -35.985
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024630
BIST