***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2022 03:06
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.058.908
Net Dönem Karı (Zararı)
15.343.301
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
11.628.866
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -508
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 11.629.374
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-29.031.583
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -5.455
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9 27.795
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-29.053.923
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.059.416
Alınan Temettü
14 508
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.063.786
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9.844.732
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-7.780.946
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.878
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.878
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.878
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.878
Finansal Varlıklar
5 3.424.549
Diğer Varlıklar
5-6 14.005.455
TOPLAM VARLIKLAR
17.434.882
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6-8 27.795
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
27.795
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11 17.407.087
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15.343.301
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9.844.732
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-7.780.946
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 17.407.087
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 3.839.989
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 11.629.374
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 1.018
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
15.470.381
Yönetim Ücretleri
15/10 -10.640
Saklama Ücretleri
10 -2.837
Denetim Ücretleri
10 -12.980
Kurul Ücretleri
10 -1.836
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -2.163
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -96.624
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-127.080
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.343.301
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
15.343.301
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11 15.343.301
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024631
BIST