***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.058.908Net Dönem Karı (Zararı)15.343.301NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER11.628.866Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14 -508Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler14 11.629.374İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-29.031.583Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -5.455Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler9 27.795İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-29.053.923FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-2.059.416Alınan Temettü14 508FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.063.786Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit9.844.732Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-7.780.946YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.878NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.878DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.878Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.878Finansal Varlıklar5 3.424.549Diğer Varlıklar5-6 14.005.455TOPLAM VARLIKLAR17.434.882YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6-8 27.795TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)27.795TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)11 17.407.087Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)15.343.301Katılma Payı İhraç Tutarı (+)9.844.732Katılma Payı İade Tutarı (-)-7.780.946TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)12 17.407.087Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 3.839.989Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar14 11.629.374Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 1.018ESAS FAALİYET GELİRLERİ15.470.381Yönetim Ücretleri15/10 -10.640Saklama Ücretleri10 -2.837Denetim Ücretleri10 -12.980Kurul Ücretleri10 -1.836Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -2.163Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -96.624ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-127.080ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.343.301NET DÖNEM KARI (ZARARI)15.343.301DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)11 15.343.301http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024631BIST