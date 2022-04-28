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***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2022 03:06
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.258.487 -2.574.689
Net Dönem Karı (Zararı)
22.135.197 39.470.576
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-21.684.263 -7.065.811
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-8.486.430
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-13.197.833
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-7.065.811
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-6.411.851 -42.045.265
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-133.377
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.467.727 488.223
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-10.746.201 -42.533.488
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.960.917 -9.640.500
Alınan Faiz
14 -264.330
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4.966.760 7.065.811
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.257.507 2.576.221
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 1.257.507 5.910.221
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.334.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-980 1.532
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-980 1.532
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.532 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 552 1.532


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 552 1.532
Diğer Alacaklar
5 133.377
Finansal Varlıklar
5 11.287.522 2.372.811
Diğer Varlıklar
7 55.190.000 40.160.677
TOPLAM VARLIKLAR
66.611.451 42.535.020
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
9 4.955.950 488.223
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.955.950 488.223
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
61.655.501 42.046.797


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
42.046.797
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
25.735.197 39.470.576
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
5.910.221
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-6.126.493 -3.334.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 61.655.501 42.046.797


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
14 264.330
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
15 2.717.167 34.117.752
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
15 17.143.836
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 8.909.444 7.065.811
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
29.034.777 41.183.563
Yönetim Ücretleri
11-16 -138.164 -113.416
Saklama Ücretleri
11 -21.683 -36.493
Denetim Ücretleri
11 -18.250 -11.766
Danışmanlık Ücretleri
11 -5.991 -3.773
Kurul Ücretleri
11 -10.195 -7.585
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -42.738 -76.591
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -3.062.559 -1.463.363
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.299.580 -1.712.987
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.735.197 39.470.576
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
25.735.197 39.470.576
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
25.735.197 39.470.576



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024632


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BOSSA 44,00 23.799.857 % 10,00  
CASA 127,60 1.135.939 % 10,00  
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Altın Gr. 905 906 5,04  
Cumhuriyet 5.982 6.072 -22,00  
Tam 5.954 6.102 -24,87  
Yarım 2.878 2.952 -12,04  
Çeyrek 1.443 1.476 -6,02  
Gümüş.Ons 23,23 23,26 0,09  
Gümüş Gr. 11,06 11,08 0,06  
B. Petrol 107 107 0,11  
Seans Raporu 18:05
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