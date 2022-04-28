***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.258.487 -2.574.689Net Dönem Karı (Zararı)22.135.197 39.470.576NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-21.684.263 -7.065.811Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-8.486.430Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-13.197.833Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-7.065.811İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-6.411.851 -42.045.265Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-133.377Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler4.467.727 488.223İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-10.746.201 -42.533.488FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-5.960.917 -9.640.500Alınan Faiz14 -264.330Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4.966.760 7.065.811FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.257.507 2.576.221Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 1.257.507 5.910.221Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-3.334.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-980 1.532NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-980 1.532DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.532 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 552 1.532Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 552 1.532Diğer Alacaklar5 133.377Finansal Varlıklar5 11.287.522 2.372.811Diğer Varlıklar7 55.190.000 40.160.677TOPLAM VARLIKLAR66.611.451 42.535.020YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar9 4.955.950 488.223TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)4.955.950 488.223TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)61.655.501 42.046.797Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)42.046.797Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)25.735.197 39.470.576Katılma Payı İhraç Tutarı (+)5.910.221Katılma Payı İade Tutarı (-)-6.126.493 -3.334.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)12 61.655.501 42.046.797Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri14 264.330Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar15 2.717.167 34.117.752Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar15 17.143.836Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 8.909.444 7.065.811ESAS FAALİYET GELİRLERİ29.034.777 41.183.563Yönetim Ücretleri11-16 -138.164 -113.416Saklama Ücretleri11 -21.683 -36.493Denetim Ücretleri11 -18.250 -11.766Danışmanlık Ücretleri11 -5.991 -3.773Kurul Ücretleri11 -10.195 -7.585Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri11 -42.738 -76.591Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11 -3.062.559 -1.463.363ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.299.580 -1.712.987ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)25.735.197 39.470.576NET DÖNEM KARI (ZARARI)25.735.197 39.470.576DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)25.735.197 39.470.576http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024632BIST