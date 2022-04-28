***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2022 03:06
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.258.487 -2.574.689
Net Dönem Karı (Zararı)
22.135.197 39.470.576
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-21.684.263 -7.065.811
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-8.486.430
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-13.197.833
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-7.065.811
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-6.411.851 -42.045.265
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-133.377
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.467.727 488.223
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-10.746.201 -42.533.488
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.960.917 -9.640.500
Alınan Faiz
14 -264.330
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4.966.760 7.065.811
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.257.507 2.576.221
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 1.257.507 5.910.221
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.334.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-980 1.532
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-980 1.532
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.532 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 552 1.532
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 552 1.532
Diğer Alacaklar
5 133.377
Finansal Varlıklar
5 11.287.522 2.372.811
Diğer Varlıklar
7 55.190.000 40.160.677
TOPLAM VARLIKLAR
66.611.451 42.535.020
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
9 4.955.950 488.223
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.955.950 488.223
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
61.655.501 42.046.797
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
42.046.797
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
25.735.197 39.470.576
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
5.910.221
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-6.126.493 -3.334.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 61.655.501 42.046.797
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
14 264.330
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
15 2.717.167 34.117.752
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
15 17.143.836
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 8.909.444 7.065.811
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
29.034.777 41.183.563
Yönetim Ücretleri
11-16 -138.164 -113.416
Saklama Ücretleri
11 -21.683 -36.493
Denetim Ücretleri
11 -18.250 -11.766
Danışmanlık Ücretleri
11 -5.991 -3.773
Kurul Ücretleri
11 -10.195 -7.585
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -42.738 -76.591
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -3.062.559 -1.463.363
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.299.580 -1.712.987
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.735.197 39.470.576
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
25.735.197 39.470.576
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
25.735.197 39.470.576
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024632
BIST