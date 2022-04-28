***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2022 03:06
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.838.034 -35.152.860
Net Dönem Karı (Zararı)
30.293.429 36.813.088
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
42.558.216 -255.657
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-106.602 -251.908
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
42.664.818
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.749
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-78.155.147 -71.965.948
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -5.809.459
Borçlardaki Artış (Azal 5.570.617
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-78.241.492 -77.536.565
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.303.502 -35.408.517
Alınan Temettü
-1.641.134
Alınan Faiz
13 106.602 251.908
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.749
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.839.773 35.153.581
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
6.839.773 38.529.464
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.375.883
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13 1.739 721
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.739 721
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
721
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.460 721
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.460 721
Diğer Alacaklar
5.809.459
Finansal Varlıklar
5 113.032.469 77.515.053
Diğer Varlıklar
7 80.770 21.512
TOPLAM VARLIKLAR
118.925.158 77.537.286
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 11.466.421 5.570.617
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
11.466.421 5.570.617
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
107.458.737 71.966.669
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
71.966.669
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
30.293.429 36.813.088
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
6.839.773 38.529.464
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.641.134 -3.375.883
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 107.458.737 71.966.669
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
13 73.227 251.908
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 793.522 43.107.937
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 42.664.818
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 33.385 3.749
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
43.564.952 43.363.594
Yönetim Ücretleri
15-10 -1.496.533 -826.381
Performans Ücretleri
10 -11.199.207 -5.454.139
Saklama Ücretleri
10 -35.673 -42.385
Denetim Ücretleri
10 -31.420 -9.162
Danışmanlık Ücretleri
10 -429.624 -96.850
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-13.113
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-79.066 -108.476
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-13.271.523 -6.550.506
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.293.429 36.813.088
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
30.293.429 36.813.088
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
30.293.429 36.813.088
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024633
BIST