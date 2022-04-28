***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.838.034 -35.152.860Net Dönem Karı (Zararı)30.293.429 36.813.088NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER42.558.216 -255.657Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-106.602 -251.908Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler42.664.818Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-3.749İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-78.155.147 -71.965.948Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -5.809.459Borçlardaki Artış (Azal 5.570.617İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-78.241.492 -77.536.565FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-5.303.502 -35.408.517Alınan Temettü-1.641.134Alınan Faiz13 106.602 251.908Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)3.749FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.839.773 35.153.581Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit6.839.773 38.529.464Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-3.375.883YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13 1.739 721NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.739 721DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ721DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.460 721Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.460 721Diğer Alacaklar5.809.459Finansal Varlıklar5 113.032.469 77.515.053Diğer Varlıklar7 80.770 21.512TOPLAM VARLIKLAR118.925.158 77.537.286YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 11.466.421 5.570.617TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)11.466.421 5.570.617TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)107.458.737 71.966.669Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)71.966.669Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)30.293.429 36.813.088Katılma Payı İhraç Tutarı (+)6.839.773 38.529.464Katılma Payı İade Tutarı (-)-1.641.134 -3.375.883TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 107.458.737 71.966.669Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri13 73.227 251.908Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 793.522 43.107.937Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar14 42.664.818Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 33.385 3.749ESAS FAALİYET GELİRLERİ43.564.952 43.363.594Yönetim Ücretleri15-10 -1.496.533 -826.381Performans Ücretleri10 -11.199.207 -5.454.139Saklama Ücretleri10 -35.673 -42.385Denetim Ücretleri10 -31.420 -9.162Danışmanlık Ücretleri10 -429.624 -96.850Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-13.113Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-79.066 -108.476ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-13.271.523 -6.550.506ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)30.293.429 36.813.088NET DÖNEM KARI (ZARARI)30.293.429 36.813.088DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)30.293.429 36.813.088http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024633BIST