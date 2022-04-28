***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-29.350.787Net Dönem Karı (Zararı)20.459.335İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-49.810.122Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-532Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.244.697İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-51.054.287FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-29.350.787FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI29.352.694Katılma Payı 1.907Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.907Diğer Alacaklar5 532Finansal Varlıklar5 51.054.287TOPLAM VARLIKLAR51.056.726YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6-8 1.244.697TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.244.697TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)49.812.029Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)20.459.335Katılma Payı İhraç Tutarı (+)11 29.926.436Katılma Payı İade Tutarı (-)-573.742TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)49.812.029Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri13 121.932Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 1.702.459Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar14 19.989.402Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 17ESAS FAALİYET GELİRLERİ21.813.810Yönetim Ücretleri6-10-15 -138.790Performans Ücretleri10 -798.065Saklama Ücretleri10 -3.145Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -12.538Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -401.937ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.354.475ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)20.459.335NET DÖNEM KARI (ZARARI)20.459.335DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)20.459.335http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024634BIST