***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2022 03:07
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.350.787
Net Dönem Karı (Zararı)
20.459.335
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-49.810.122
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-532
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.244.697
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-51.054.287
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-29.350.787
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.352.694
Katılma Payı 1.907
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.907
Diğer Alacaklar
5 532
Finansal Varlıklar
5 51.054.287
TOPLAM VARLIKLAR
51.056.726
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6-8 1.244.697
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.244.697
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
49.812.029
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
20.459.335
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
11 29.926.436
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-573.742
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
49.812.029
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
13 121.932
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 1.702.459
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 19.989.402
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 17
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
21.813.810
Yönetim Ücretleri
6-10-15 -138.790
Performans Ücretleri
10 -798.065
Saklama Ücretleri
10 -3.145
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -12.538
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -401.937
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.354.475
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.459.335
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
20.459.335
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
20.459.335
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024634
BIST