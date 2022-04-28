***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2022 03:07
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-50.909.388
Net Dönem Karı (Zararı)
9.641.075
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-60.550.463
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-5.130
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.720.890
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-63.266.223
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-50.909.388
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
50.914.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
50.914.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.612
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.612
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.612
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.612
Diğer Alacaklar
5 5.130
Finansal Varlıklar
5 63.266.223
TOPLAM VARLIKLAR
63.275.965
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 2.720.890
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.720.890
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
60.555.075
Sunum Para Birimi TL
Finansal - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9.641.075
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
11 50.914.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
60.555.075
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 5.119.728
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 7.350.213
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12.469.941
Yönetim Ücretleri
10-15 -90.608
Performans Ücretleri
10 -2.605.249
Saklama Ücretleri
10 -2.784
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -130.225
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.828.866
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.641.075
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.641.075
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9.641.075
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024635
BIST