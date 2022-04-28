***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-50.909.388Net Dönem Karı (Zararı)9.641.075İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-60.550.463Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-5.130Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.720.890İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-63.266.223FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-50.909.388FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI50.914.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit50.914.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.612NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.612DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.612Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.612Diğer Alacaklar5 5.130Finansal Varlıklar5 63.266.223TOPLAM VARLIKLAR63.275.965YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 2.720.890TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.720.890TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)60.555.075Sunum Para Birimi TLFinansal - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)9.641.075Katılma Payı İhraç Tutarı (+)11 50.914.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)60.555.075Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 5.119.728Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar14 7.350.213ESAS FAALİYET GELİRLERİ12.469.941Yönetim Ücretleri10-15 -90.608Performans Ücretleri10 -2.605.249Saklama Ücretleri10 -2.784Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -130.225ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.828.866ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.641.075NET DÖNEM KARI (ZARARI)9.641.075DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)9.641.075http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024635BIST