***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-826.721Net Dönem Karı (Zararı)418.081İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.244.802Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.094Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler103.220İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.346.928FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-826.721FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI827.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit12 827.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)279NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)279DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİTLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 279Diğer Alacaklar5 1.094Finansal Varlıklar5 1.346.928TOPLAM VARLIKLAR1.348.301YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6-8 103.220TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)103.220TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.245.081Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)418.081Katılma Payı İhraç Tutarı (+)11 827.000Katılma Payı İade Tutarı (-)TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)1.245.081Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri490Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 16Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar14 526.475ESAS FAALİYET GELİRLERİ526.981Yönetim Ücretleri10-15 -6.817Performans Ücretleri10 -95.549Saklama Ücretleri10 -152Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -6.382ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-108.900ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)418.081NET DÖNEM KARI (ZARARI)418.081DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)418.081http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024636BIST