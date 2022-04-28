***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2022 03:07
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-826.721
Net Dönem Karı (Zararı)
418.081
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.244.802
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.094
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
103.220
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.346.928
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-826.721
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
827.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12 827.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
279
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
279
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 279
Diğer Alacaklar
5 1.094
Finansal Varlıklar
5 1.346.928
TOPLAM VARLIKLAR
1.348.301
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6-8 103.220
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
103.220
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.245.081
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
418.081
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
11 827.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.245.081
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
490
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 16
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 526.475
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
526.981
Yönetim Ücretleri
10-15 -6.817
Performans Ücretleri
10 -95.549
Saklama Ücretleri
10 -152
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -6.382
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-108.900
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
418.081
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
418.081
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
418.081
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024636
BIST