***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2022 03:07
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-559.731.710
Net Dönem Karı (Zararı)
757.929.630
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-931.669.224
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -721.011
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-930.948.213
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-386.713.127
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -214.997
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8 156.611.659
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-543.109.789
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-560.452.721
Alınan Temettü
13 31.839
Alınan Faiz
13 689.172
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
559.740.017
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 572.240.017
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-12.500.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.307
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.307
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.307
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.307
Diğer Alacaklar
5 214.997
Finansal Varlıklar
5 1.474.058.002
TOPLAM VARLIKLAR
1.474.281.306
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 156.611.659
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
156.611.659
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.317.669.647
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
757.929.630
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
572.240.017
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-12.500.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 1.317.669.647
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
13 689.172
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 116.656
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 930.948.213
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 2.079
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
931.756.120
Yönetim Ücretleri
15-10 -12.607.820
Performans Ücretleri
10 -159.542.029
Saklama Ücretleri
10 -603.607
Danışmanlık Ücretleri
10 -1.026.550
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -434
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -46.050
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-173.826.490
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
757.929.630
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
757.929.630
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
757.929.630
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024637
BIST