***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-559.731.710Net Dönem Karı (Zararı)757.929.630NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-931.669.224Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13 -721.011Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-930.948.213İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-386.713.127Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -214.997Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8 156.611.659İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-543.109.789FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-560.452.721Alınan Temettü13 31.839Alınan Faiz13 689.172FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI559.740.017Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 572.240.017Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-12.500.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.307NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.307DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.307Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 8.307Diğer Alacaklar5 214.997Finansal Varlıklar5 1.474.058.002TOPLAM VARLIKLAR1.474.281.306YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 156.611.659TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)156.611.659TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.317.669.647Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)757.929.630Katılma Payı İhraç Tutarı (+)572.240.017Katılma Payı İade Tutarı (-)-12.500.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 1.317.669.647Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri13 689.172Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 116.656Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar14 930.948.213Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 2.079ESAS FAALİYET GELİRLERİ931.756.120Yönetim Ücretleri15-10 -12.607.820Performans Ücretleri10 -159.542.029Saklama Ücretleri10 -603.607Danışmanlık Ücretleri10 -1.026.550Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -434Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -46.050ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-173.826.490ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)757.929.630NET DÖNEM KARI (ZARARI)757.929.630DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)757.929.630http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024637BIST