***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.122.117 -707.185Net Dönem Karı (Zararı)43.325.955 9.417.476NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.301.056 -621.505Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-278.945 -621.505Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.022.111İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-45.448.072 -10.124.661Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-15.184 -3.423.173 -1.328.690Alınan Faiz13 278.945 621.505Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.022.111FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.111.598 714.285Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 9.750.779Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit11 -7.639.181 -4.000.044Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4.714.329YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.519 7.100NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.519 7.100DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ11.121 4.021DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 602 11.121Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 602 11.121Diğer Alacaklar5 15.184 0Diğer Varlıklar5-7-8 125.897.401 62.841.425TOPLAM VARLIKLAR125.913.187 62.852.546YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar9 21.869.789 4.246.701TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)21.869.789 4.246.701TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)104.043.398 58.605.845Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)58.605.845 48.474.084Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)43.325.955 9.417.476Katılma Payı İhraç Tutarı (+)9.750.779 4.714.329Katılma Payı İade Tutarı (-)-7.639.181 -4.000.044TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)12 104.043.398 58.605.845Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri14 278.945 621.505Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar15 2.065.225 15.458.973Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar15 61.396.802 0Esas Faaliyetlerden Diğer 16.080.478Yönetim Ücretleri11-16 -1.391.538 -1.052.834Performans Ücretleri11 -19.034.207 -3.908.761Saklama Ücretleri11 0 -57.810Denetim Ücretleri11 -21.350 -16.735Danışmanlık Ücretleri11 -628.708 -381.460Kurul Ücretleri11 -12.230 -10.891Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri11 -33.880 -470.451Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11 -315.215 -764.060ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-21.437.128 -6.663.002ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)17 43.325.955 9.417.476NET DÖNEM KARI (ZARARI)43.325.955 9.417.476DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)43.325.955 9.417.476http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024638BIST