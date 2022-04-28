***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2022 03:07
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.122.117 -707.185
Net Dönem Karı (Zararı)
43.325.955 9.417.476
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.301.056 -621.505
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-278.945 -621.505
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.022.111
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-45.448.072 -10.124.661
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-15.184 -3.423.173 -1.328.690
Alınan Faiz
13 278.945 621.505
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.022.111
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.111.598 714.285
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 9.750.779
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -7.639.181 -4.000.044
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4.714.329
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.519 7.100
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.519 7.100
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.121 4.021
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 602 11.121
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 602 11.121
Diğer Alacaklar
5 15.184 0
Diğer Varlıklar
5-7-8 125.897.401 62.841.425
TOPLAM VARLIKLAR
125.913.187 62.852.546
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
9 21.869.789 4.246.701
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
21.869.789 4.246.701
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
104.043.398 58.605.845
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
58.605.845 48.474.084
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
43.325.955 9.417.476
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9.750.779 4.714.329
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-7.639.181 -4.000.044
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 104.043.398 58.605.845
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
14 278.945 621.505
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
15 2.065.225 15.458.973
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
15 61.396.802 0
Esas Faaliyetlerden Diğer 16.080.478
Yönetim Ücretleri
11-16 -1.391.538 -1.052.834
Performans Ücretleri
11 -19.034.207 -3.908.761
Saklama Ücretleri
11 0 -57.810
Denetim Ücretleri
11 -21.350 -16.735
Danışmanlık Ücretleri
11 -628.708 -381.460
Kurul Ücretleri
11 -12.230 -10.891
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -33.880 -470.451
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -315.215 -764.060
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-21.437.128 -6.663.002
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17 43.325.955 9.417.476
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
43.325.955 9.417.476
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
43.325.955 9.417.476
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024638
BIST