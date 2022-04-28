***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.820.173Net Dönem Karı (Zararı)29.508.842NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER24.166.432Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14 -6.883Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler14 24.173.315İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-65.502.330Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -656.098Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8 810.310İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-65.656.542FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-11.827.056Alınan Temettü13 6.883FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.985.023Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18.482.393Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-6.497.370YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)164.850NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)164.850DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 164.850Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 164.850Diğer Alacaklar5 656.098Finansal Varlıklar5 41.479.556Diğer Varlıklar7 3.671TOPLAM VARLIKLAR42.304.175YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 810.310TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)810.310TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)41.493.865Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)29.508.842Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18.482.393Katılma Payı İade Tutarı (-)-6.497.370TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)12