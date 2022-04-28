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***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2022 03:07
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.820.173
Net Dönem Karı (Zararı)
29.508.842
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
24.166.432
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -6.883
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 24.173.315
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-65.502.330
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -656.098
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8 810.310
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-65.656.542
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-11.827.056
Alınan Temettü
13 6.883
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.985.023
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18.482.393
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-6.497.370
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
164.850
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
164.850
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 164.850


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 164.850
Diğer Alacaklar
5 656.098
Finansal Varlıklar
5 41.479.556
Diğer Varlıklar
7 3.671
TOPLAM VARLIKLAR
42.304.175
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
8 810.310
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
810.310
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
41.493.865


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
29.508.842
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18.482.393
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-6.497.370
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SKBNK 1,21 246.709.369 % 10,00  
EGGUB 251,90 11.586.644 % 10,00  
BOSSA 44,00 23.799.857 % 10,00  
CASA 127,60 1.135.939 % 10,00  
INVEO 32,88 12.853.163 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,7889 14,7908 % 0,01  
Euro 15,5471 15,5619 % 0,02  
Sterlin 18,4121 18,5044 % 0,27  
Frank 15,1684 15,2598 % 0,13  
Riyal 3,9314 3,9511 % 0,06  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.903 1.903 8,42  
Altın Gr. 905 905 4,65  
Cumhuriyet 5.982 6.072 -22,00  
Tam 5.954 6.102 -24,87  
Yarım 2.878 2.952 -12,04  
Çeyrek 1.443 1.476 -6,02  
Gümüş.Ons 23,21 23,24 0,07  
Gümüş Gr. 11,05 11,07 0,05  
B. Petrol 107 107 0,08  
Seans Raporu 18:05
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