***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2022 03:07
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.820.173
Net Dönem Karı (Zararı)
29.508.842
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
24.166.432
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -6.883
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 24.173.315
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-65.502.330
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -656.098
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8 810.310
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-65.656.542
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-11.827.056
Alınan Temettü
13 6.883
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.985.023
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18.482.393
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-6.497.370
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
164.850
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
164.850
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 164.850
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 164.850
Diğer Alacaklar
5 656.098
Finansal Varlıklar
5 41.479.556
Diğer Varlıklar
7 3.671
TOPLAM VARLIKLAR
42.304.175
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 810.310
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
810.310
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
41.493.865
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
29.508.842
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18.482.393
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-6.497.370
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12