***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2022 03:07
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
87.986.349 -5.077.893
Net Dönem Karı (Zararı)
251.519.059 13.578.349
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-332.955.902 -73.009
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-122.466.855 -73.009
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -210.657.014
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14 167.967
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
47.124.304 -18.656.242
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -53.019
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
40.439.629 3.196.828
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6.737.694 -21.853.070
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-34.312.539 -5.150.902
Alınan Temettü
150.194
Alınan Faiz
13 122.316.661 73.009
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14 -167.967
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-87.985.165 5.075.646
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12.014.835 5.726.650
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-100.000.000 -651.004
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.184 -2.247
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.184 -2.247
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.529 3.776
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.713 1.529
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı 4 2.713 1.529
Diğer Alacaklar
5 53.019
Finansal Varlıklar
5 241.266.158 37.321.745
Diğer Varlıklar
7 25.095
TOPLAM VARLIKLAR
241.321.890 37.348.369
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6-8 44.812.557 4.372.928
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
44.812.557 4.372.928
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
196.509.333 32.975.441
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
32.975.441 14.321.446
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
251.519.059 13.578.349
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
12.014.833 5.726.650
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-100.000.000 -651.004
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 196.509.333 32.975.441
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
13 122.316.661 73.009
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 -10.378.289 17.093.171
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 210.657.014
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 167.967
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
322.763.353 17.166.180
Yönetim Ücretleri
10-15 -2.762.873 -338.862
Performans Ücretleri
10 -68.269.808 -3.183.678
Saklama Ücretleri
10 -16.378
Denetim Ücretleri
10 -32.870 -5.482
Danışmanlık Ücretleri
10 -32.739 -21.460
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -59.320 -2.389
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -86.684 -19.582
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-71.244.294 -3.587.831
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
251.519.059 13.578.349
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
251.519.059 13.578.349
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
251.519.059 13.578.349
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024640
BIST