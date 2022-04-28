***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI87.986.349 -5.077.893Net Dönem Karı (Zararı)251.519.059 13.578.349NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-332.955.902 -73.009Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-122.466.855 -73.009Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler14 -210.657.014Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler14 167.967İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER47.124.304 -18.656.242Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -53.019Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler40.439.629 3.196.828İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6.737.694 -21.853.070FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-34.312.539 -5.150.902Alınan Temettü150.194Alınan Faiz13 122.316.661 73.009Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)14 -167.967FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-87.985.165 5.075.646Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit12.014.835 5.726.650Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-100.000.000 -651.004YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.184 -2.247NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.184 -2.247DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.529 3.776DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.713 1.529Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı 4 2.713 1.529Diğer Alacaklar5 53.019Finansal Varlıklar5 241.266.158 37.321.745Diğer Varlıklar7 25.095TOPLAM VARLIKLAR241.321.890 37.348.369YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6-8 44.812.557 4.372.928TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)44.812.557 4.372.928TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)196.509.333 32.975.441Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)32.975.441 14.321.446Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)251.519.059 13.578.349Katılma Payı İhraç Tutarı (+)12.014.833 5.726.650Katılma Payı İade Tutarı (-)-100.000.000 -651.004TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 196.509.333 32.975.441Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri13 122.316.661 73.009Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 -10.378.289 17.093.171Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar14 210.657.014Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 167.967ESAS FAALİYET GELİRLERİ322.763.353 17.166.180Yönetim Ücretleri10-15 -2.762.873 -338.862Performans Ücretleri10 -68.269.808 -3.183.678Saklama Ücretleri10 -16.378Denetim Ücretleri10 -32.870 -5.482Danışmanlık Ücretleri10 -32.739 -21.460Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -59.320 -2.389Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -86.684 -19.582ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-71.244.294 -3.587.831ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)251.519.059 13.578.349NET DÖNEM KARI (ZARARI)251.519.059 13.578.349DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)251.519.059 13.578.349http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024640BIST