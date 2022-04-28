***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-30.105.718Net Dönem Karı (Zararı)6.265.929NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER892.510Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -2.549.668Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 3.442.148Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler30İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-39.813.795Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler489.880İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-40.303.675FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-32.655.356Alınan Faiz12 2.549.668Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-30FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI32.263.655Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit149.409.781Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-117.146.126YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.157.937NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.157.937DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.157.937Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.157.937Finansal Varlıklar5 36.861.527TOPLAM VARLIKLAR39.019.464YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6-8 489.880TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)489.880TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)38.529.584Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)6.265.929Katılma Payı İhraç Tutarı (+)149.409.781Katılma Payı İade Tutarı (-)-117.146.126TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)38.529.584Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri13 2.549.668Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 644.955Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar14 3.442.148Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 30ESAS FAALİYET GELİRLERİ6.636.801Yönetim Ücretleri10 ARARI)6.265.929NET DÖNEM KARI (ZARARI)6.265.929DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)6.265.929http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024641BIST