***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2022 03:08
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.105.718
Net Dönem Karı (Zararı)
6.265.929
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
892.510
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.549.668
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 3.442.148
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
30
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-39.813.795
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
489.880
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-40.303.675
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-32.655.356
Alınan Faiz
12 2.549.668
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-30
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.263.655
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
149.409.781
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-117.146.126
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.157.937
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.157.937
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.157.937
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.157.937
Finansal Varlıklar
5 36.861.527
TOPLAM VARLIKLAR
39.019.464
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6-8 489.880
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
489.880
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
38.529.584
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
6.265.929
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
149.409.781
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-117.146.126
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
38.529.584
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
13 2.549.668
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 644.955
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 3.442.148
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 30
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.636.801
Yönetim Ücretleri
10 ARARI)
6.265.929
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.265.929
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
6.265.929
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024641
BIST